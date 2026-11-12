Segedín z hovězí kližky si zaslouží místo ve vašem jídelníčku: Poctivé pomalé vaření mu dodává výjimečnou chuť

U nás doma se segedín odjakživa vařil z vepřového. Dělala ho tak babička, potom maminka a mně to dlouho ani nepřišlo zvláštní. Jenže pak jsem narazila na verzi s hovězí kližkou a zvědavost byla silnější. Od té doby, když se venku ochladí a doma se začne řešit vydatnější oběd, dost často skončím právě u segedínského guláše z hovězí kližky. Je sytý, voní po paprice a zelí a má příjemnou vlastnost: druhý den chutná ještě líp. Vařím ho s , kysaným zelím sladkou paprikou a nakonec ho stáhnu trochou smetany. Omáčka je pak pořád výrazná, ale nepůsobí zbytečně těžce.
Není na tom nic
načančaného. Žádné zvláštní triky, spíš velký hrnec poctivého jídla, ze kterého se nají celá rodina. Hovězí kližka si řekne o čas, s tím se prostě musí počítat. Když ji ale necháte pomalu dusit, vrátí to měkkým masem a šťávou, která má hloubku. A ve chvíli, kdy se k tomu nakrájí domácí , u stolu se většinou na chvíli ztiší. Znáte to. houskový knedlík Recept na poctivý segedínský guláš z hovězí kližky
Počet porcí: 6 až 8 porcí Ingredience, které budeme potřebovat
Guláš: 1 kg hovězí kližky 1 kg bílého kysaného zelí 3 větší cibule 2 lžíce sádla 2 lžíce sladké mleté papriky 2 ks bobkového listu 1 lžička celého kmínu 1 lžička drceného kmínu 1 lžička sušené majoránky 200 ml smetany ke šlehání kolem 30 % 500 až 700 ml hovězího vývaru nebo horké vody dle chuti sůl a čerstvě mletý pepř
Domácí houskový knedlík: 500 g hrubé mouky 250 ml vlažného mléka 1 ks vejce 25 g čerstvého droždí 1 lžička cukru 1 lžička soli 2 ks staršího rohlíku Postup přípravy hovězího segedínu s houskovým knedlíkem
1.
Hovězí kližku nakrájejte na větší kostky, osušte a opepřete. Se solí ještě počkejte. Cibuli oloupejte a nasekejte najemno. Zelí podle potřeby trochu překrájejte, hlavně pokud má dlouhá vlákna.
2. Ve větším hrnci rozehřejte
sádlo a na středním plameni na něm opékejte cibuli dorůžova. Tady nemá smysl spěchat. Poctivě opečená cibule dá omáčce barvu i základní chuť, a u segedínu je to dost poznat.
3. Přidejte
kližku a nechte ji ze všech stran zatáhnout. V menším hrnci raději pracujte po částech, jinak maso rychle pustí šťávu a začne se dusit dřív, než se opeče. Když je zatažené, přisypte celý i drcený kmín, majoránku a přidejte bobkové listy.
4. Stáhněte plamen a vmíchejte
sladkou mletou papriku. Opravdu stačí jen chvilka, paprika se má rozvonět, ne ztmavnout a zhořknout. Připálená paprika dokáže pokazit celý hrnec. Hned potom přidejte kysané zelí.
5. Zalijte
horkým vývarem tak, aby bylo maso skoro ponořené, ale zbytečně neplavalo. Přiklopte a duste na mírném plameni asi 2 až 2,5 hodiny. Občas promíchejte ode dna a podle potřeby dolijte trochu tekutiny. Mezitím si připravte houskový knedlík
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6. Do části vlažného mléka rozdrobte
droždí, přidejte cukr a nechte vzejít kvásek. Starší rohlíky nakrájejte na malé kostičky.
7. Do mísy nasypte
hrubou mouku, přidejte sůl, vejce, zbytek mléka a hotový kvásek. Vypracujte hladké těsto. Nakonec do něj vmíchejte kostičky rohlíků, mísu přikryjte a nechte těsto kynout asi 45 minut.
8. Z vykynutého těsta vytvarujte dvě šišky a nechte je ještě
10 minut odpočinout. Pak je vložte do vroucí osolené vody a vařte zhruba 20 minut. V polovině vaření je otočte. Po vytažení knedlíky hned propíchejte špejlí nebo nakrájejte nití, aby se nesrazily.
9. Když je
kližka měkká, vyjměte bobkové listy a guláš dosolte. Podle chuti přidejte i trochu pepře. Nakonec vmíchejte smetanu a už jen krátce prohřejte. Chcete-li omáčku hustší, nechte ji pár minut probublávat bez pokličky.
10. Horký
segedínský guláš podávejte s plátky domácího houskového knedlíku. V lednici vydrží bez potíží do druhého dne. A často právě tehdy chutná nejlíp. Foto: Cooky.cz, Segedín podávejte horký s vámi oblíbenou přílohou. Rady a pár věcí, které se u segedínu hodí vědět Pokud je kysané zelí opravdu hodně kyselé, krátce ho propláchněte. Jen lehce, aby guláš nepřišel o typickou chuť. Řidší omáčku nechte chvíli vařit odkrytou. U tohoto receptu většinou není nutné sahat po mouce. Kližku nekrájejte na malé kousky. Větší kusy zůstanou po dušení šťavnatější a lépe podrží chuť. Segedínský guláš je v českých kuchyních zabydlený už dlouho, i když název zní trochu cize. V mnoha rodinách se bere jako víkendové jídlo nebo jako vydatný oběd i na další den. Dřív se vařilo hlavně z toho, co bylo po ruce: zelí, cibule, maso, trochu papriky. Dnes ho většina lidí zná s vepřovým, ale hovězí kližka mu dá hlubší a výraznější chuť.
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