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Segedín z hovězí kližky si zaslouží místo ve vašem jídelníčku: Poctivé pomalé vaření mu dodává výjimečnou chuť

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Když se venku ochladí a doma se začne mluvit o pořádném obědě, u nás často vyhraje segedínský guláš z hovězí kližky. Je sytý, voňavý a nejlepší na něm je, že druhý den chutná snad ještě líp. Dělám ho s kysaným zelím, sladkou paprikou a nakonec ho jen zjemním smetanou, takže omáčka zůstane plná chuti a není zbytečně těžká.
Obrázek k receptu s názvem Stačilo jednou zkusit segedínský guláš z hovězí kližky a bylo jasno: maso je krásně měkké a omáčka plná chuti

Obrázek k receptu s názvem Stačilo jednou zkusit segedínský guláš z hovězí kližky a bylo jasno: maso je krásně měkké a omáčka plná chuti

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept s názvem Stačilo jednou zkusit segedínský guláš z hovězí kližky a bylo jasno: maso je krásně měkké a omáčka plná chuti
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 12.11.2026 10:46

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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