Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Tah na Rakousko je uzavřený. U Nové Vsi nad Lužnicí havaroval nákladní vůz

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Řidiči mířící k rakouským hranicím musí počítat s komplikacemi. Kvůli vyprošťování havarovaného nákladního vozidla policie uzavřela silnici I/24 směrem k hraničnímu přechodu do Rakouska. Při nehodě se zranil přibližně čtyřicetiletý muž.
Tah na Rakousko je uzavřený. U Nové Vsi nad Lužnicí havaroval nákladní vůz

Tah na Rakousko je uzavřený. U Nové Vsi nad Lužnicí havaroval nákladní vůz

Zdroj: Anh Tuan Tran
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 12.11.2026 09:08

Reklama
Další články z Budějcká Drbna
Místo vyučování pálili kartony v parku. Mladíci se před strážníky dali na útěk
Místo vyučování pálili kartony v parku. Mladíci se před strážníky dali na útěk
Soud zamítl stížnost na volby v Českém Krumlově
Soud zamítl stížnost na volby v Českém Krumlově

Soud zamítl stížnost na volby v Českém Krumlově. Důvodem stížnosti byl leták, který tvrdil, že předchozí...

Drama na nádraží v Táboře. Muž si držel nůž pod krkem, zakročila zásahovka
Drama na nádraží v Táboře. Muž si držel nůž pod krkem, zakročila zásahovka

Lidé na autobusovém nádraží v Táboře byli svědky dramatických okamžiků. Mladík seděl na lavičce s nožem u...

Na D3 by se mohlo jezdit stopadesátkou natrvalo. Ministerstvo rozhodne ještě letos
Na D3 by se mohlo jezdit stopadesátkou natrvalo. Ministerstvo rozhodne ještě letos

Řidiči by mohli na části dálnice D3 mezi Planou nad Lužnicí a Úsilným jezdit rychlostí až 150 kilometrů v...

Auto v Budějcích srazilo chodkyni. Seniorka skončila v nemocnici
Auto v Budějcích srazilo chodkyni. Seniorka skončila v nemocnici

K vážné dopravní nehodě došlo na sídlišti Čtyři Dvory. Auto tam dnes dopoledne srazilo starší chodkyni.

Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

Všechny články tohoto autora →
Budějcká Drbna
Další články z kategorie Jihočeský kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníJihočeský kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.