Česko dnes čeká krátké oteplení až na 14 stupňů. Večer dorazí další výrazná změna

Česko dnes čeká krátké oteplení až na 14 stupňů. Večer dorazí další výrazná změnaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Česko dnes čeká krátké oteplení až na 14 stupňů. Večer dorazí další výrazná změnaZdroj: Magnific
Článek byl publikován 12.11.2026 11:09
Čtvrteční horoskop se věnuje situacím, ve kterých pomůže dobře zvolený okamžik a srozumitelná domluva....
Herec a principál pražského Divadla Na Jezerce Jan Hrušínský řeší nečekaně vysoký doplatek za elektřinu. Za...
V okolí Jevíčka a u Brněnské přehrady se dodnes nacházejí betonové mosty, pilíře a náspy, které vypadají...
V únoru 1929 se československá železnice potýkala s tak silnými mrazy, že kola stojících vozů přimrzala ke...
TrendySvet.cz je dynamický portál pro všechny milovníky cestování a objevování – doma i po celém světě. Přináší čtivé a inspirativní články o aktuálních trendech v cestování, skrytých klenotech i osvědčených destinacích. Nabízí praktické tipy na cesty, od objevování lokálních perel až po...Všechny články tohoto autora →
- Jih Evropy čeká téměř letní teplo. Podívejte se, kde může být až ke 30 °C, zatímco jinde hrozí povodně
- Česko čeká mrazivý náraz. Mapa ukazuje, kde udeří nejsilněji
- Nad pólem se hroutí mrazivá poklička. Meteorologové sledují jev, který může ovlivnit i českou zimu
- Ve čtvrtek se v části Česka náhle oteplí. Nevydrží to ale dlouho