Ošetřovné není jen na nemocné dítě. Na rodiče ho stát vyplatí až na devět dní, i když spolu nebydlí

Když starší otec nebo matka po úrazu ulehne a potřebuje pomoct s běžným dnem, pracující děti s nimi mohou zůstat doma a požádat o ošetřovné. Dávka se totiž netýká jen péče o malé potomky a stát ji vyplatí až na devět kalendářních dnů. Ztrátu výdělku částečně dorovná 60 procent z redukovaného základu, nově na ni dosáhnou i dobrovolně pojištění živnostníci.
Péče o rodiče nevyžaduje společnou adresu
Ošetřovné nabízí finanční pomoc ve chvíli, kdy člověk nemůže do práce, protože pečuje o nemocného člena rodiny. Základní podmínkou pro dospělé pacienty je běžně společná domácnost se žadatelem. Zákon z ní ale dává důležitou výjimku přímým příbuzným. Sem patří rodiče, děti, prarodiče, vnoučata, sourozenci a také rodiče manžela či manželky. Dospělé děti tak mohou čerpat ošetřovné i ve chvíli, kdy odjedou pečovat o nemocnou matku, která bydlí na druhé straně republiky.
Samotný rodinný vztah a absence v práci ale výplatu dávky nezajistí. O potřebě ošetřování dospělého člověka vždy rozhoduje jeho ošetřující lékař. Pokud zhodnotí, že pacient po úrazu nebo kvůli nemoci opravdu nezbytně vyžaduje péči další osoby, vystaví rozhodnutí. Ošetřovné pak lze čerpat standardně až devět kalendářních dnů. Dva příbuzní se v péči mohou během této doby jednou vystřídat, sourozenci si tak například týden u nemocného otce rozdělí.
Účast na pojištění a výpočet
Dávka se vyplácí z nemocenského pojištění. U zaměstnanců účast na něm vzniká zpravidla automaticky dnem nástupu do práce, u některých pracovních vztahů ale záleží na výši příjmu. Od roku 2025 na peníze dosáhnou také osoby samostatně výdělečně činné, pokud si toto pojištění platí dobrovolně.
Stát žadateli proplácí 60 procent z takzvaného redukovaného denního vyměřovacího základu. Do výpočtu vstupují příjmy za předchozích dvanáct kalendářních měsíců. Podpora náleží od prvního dne a počítají se do ní i víkendy a svátky.
Ošetřovné u dětí a zavřená škola
Mírnější pravidla platí u dětí do deseti let. Nárok zde vzniká také v situaci, kdy je dítě zcela zdravé, ale škola nebo školka nečekaně zavře kvůli havárii či epidemii. Peníze lze čerpat i tehdy, pokud onemocní dospělý člověk, který se o potomka běžně stará. Během plánovaných školních prázdnin se ovšem ošetřovné na zdravé dítě získat nedá.
Vyřídit si ho nelze ani na běžný jednorázový doprovod k pediatrovi. K tomu slouží propustka pro nezbytně nutnou dobu. Ošetřovné také úřady zpravidla neschválí, pokud na stejné dítě jiný člen rodiny pobírá peněžitou pomoc v mateřství, rodičovský příspěvek nebo dlouhodobé ošetřovné. Zákaz padá ve chvíli, kdy tento pečovatel sám utrpí úraz nebo skončí v nemocnici. Osamělí rodiče, kteří pečují o dítě do 16 let s neukončenou školní docházkou, navíc mohou ošetřovné čerpat až 16 dnů.
Rozhodnutí posílá správě rovnou lékař
Vyřizování dnes probíhá převážně elektronicky, obdobně jako u eNeschopenky. Doktor pošle rozhodnutí o potřebě ošetřování přímo příslušné správě sociálního zabezpečení. Rodiči nebo ošetřovateli předá identifikátor, který zaměstnanec sdělí svému zaměstnavateli. Nadřízeného je také potřeba bez zbytečného odkladu informovat o nepřítomnosti v práci.
Samotné peníze nechodí ve výplatě, zasílá je úřad. Správa sociálního zabezpečení na to má lhůtu jeden měsíc od doručení všech dokladů. Částka přijde buď na bankovní účet, nebo poštou na adresu, v případě složenky si ale příjemce sám hradí náklady na její doručení.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Betterlife.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (cssz.gov, lidovky).