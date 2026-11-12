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Nejlepší prezident Česka podle AI

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Kdo byl nejlepším prezidentem České republiky? V odpovědi na tuto otázku se Češi nedokážou shodnout. Rozhodli jsme se proto požádat umělou inteligenci, aby porovnala porevoluční prezidenty podle vlastní úvahy.
Nejlepší prezident Česka podle AI

Nejlepší prezident Česka podle AI

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 12.11.2026 11:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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