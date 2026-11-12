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Velký táta: Adam Sandler roli nejprve přenechal kamarádovi, na place pak potkal budoucí manželku

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Komedie Velký táta mohla vypadat úplně jinak. Adam Sandler roli nejprve přenechal kamarádovi, při natáčení pak potkal svou budoucí manželku.
Velký táta

Velký táta

Zdroj: FOTO:Columbia Pictures / distr. TV Nova
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 12.11.2026 10:47

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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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