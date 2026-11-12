Velký táta: Adam Sandler roli nejprve přenechal kamarádovi, na place pak potkal budoucí manželku

Velký táta, FOTO: Columbia Pictures / distr. TV Nova Velký táta, FOTO: Columbia Pictures / distr. TV Nova Velký táta, FOTO: Columbia Pictures / distr. TV Nova Velký táta, FOTO: Columbia Pictures / distr. TV Nova Velký táta, FOTO: Columbia Pictures / distr. TV Nova Velký táta, FOTO: Columbia Pictures / distr. TV Nova
Komedie Velký táta (1999) měla původně vypadat úplně jinak, o hlavní roli totiž usiloval zcela jiný komik. Adam Sandler mu ji z přátelství nejdřív přenechal, po jeho tragické smrti ale do filmu nakonec nastoupil. Během natáčení v newyorských ulicích pak potkal svou budoucí ženu a se štábem za běhu řešil nečekané potíže dětských herců. Dítě jako důkaz dospělosti
Dvaatřicetiletý Sonny Koufax (
) sice dokončil studium práv, do dospělého života se mu ale vůbec nechce. Dny tráví ve svém manhattanském bytě a žije z peněz vysouzených po lehkém úrazu. Když ho opustí přítelkyně, dostane bláznivý nápad. V bytě se mu shodou okolností objeví pětiletý Julian a Sonny si ho zkusí osvojit, aby okolí ukázal, že už dospěl. Adam Sandler
O roli Sonnyho od začátku usiloval komik
. Adam Sandler o ni měl ve fázi příprav také zájem, jakmile ale zjistil, jak moc o ni jeho kamarád stojí, filmařům vzkázal, ať obsadí Farleyho. V prosinci 1997 herec bohužel nečekaně zemřel. Tvůrci proto roli znovu nabídli Sandlerovi a ten ji nakonec přijal. Chris Farley Vypadlé zuby a tajná čerpadla
Pětiletého Juliana si zahrála dvojčata Cole Sprouse a Dylan Sprouse, kteří se před kamerou střídali. Během natáčení začaly oběma chlapcům padat mléčné zuby a štáb jim musel narychlo nechat vyrobit dočasné náhrady. Dylanovi dokonce vypadl zub přímo uprostřed záběru. Ke konci filmu pak Sonny na chybějící zub v jedné ze scén upozorní.
Záběry, ve kterých malý chlapec močí na zeď, se točily pomocí schovaných kapesních čerpadel, herci tedy na veřejnosti doopravdy potřebu nekonali. Právě tahle scéna přitom filmaře připravila o jiného dětského herce. Roli totiž původně nabídli Codymu Giffordovi, jeho matka si ale přečetla scénář a účast rovnou zatrhla.
„Řekla jsem agentovi, ať vyřídí Adamovi, kterého mám ráda, že Cody močí doma, ne na zeď,“ vzkázala tehdy filmařům. Manželka a přátelé před kamerou
Při práci na filmu potkal Adam Sandler svou budoucí ženu. Roli servírky v baru si zahrála Jackie Titone, se kterou se tehdy na place seznámil. V roce 2003 se vzali a od té doby se jeho manželka objevuje v menších rolích téměř v každém jeho snímku.
Ostatně příbuzenskými a přátelskými vazbami se to na natáčení jen hemžilo. Roli doručovatele jídla si zahrál Sandlerův skutečný nejlepší přítel Rob Schneider. Jeho postava navíc přímo na place dostala víc prostoru. Ve stejné době totiž dorazila do kin jiná Sandlerova komedie The Waterboy a nečekaně vydělala. Studio vzápětí poslalo tvůrcům peníze navíc, takže scenáristé mohli roli doručovatele i postavu bezdomovce narychlo rozšířit.
Akční postavička Potápěč Steve, se kterou si malý Julian ve filmu hraje, vznikla čistě pro natáčení. Adam Sandler si ji vymyslel podle figurky Potápěče Dana, kterou měl doma jako dítě.
Strach ze záporné role a úpravy na place
Roli sociálního pracovníka Arthura Brookse přijal Josh Mostel zpočátku s velkými obavami, myslel si totiž, že bude hrát úhlavního padoucha. Tvůrci proto jeho postavu ve scénáři přepsali do mírnější podoby. Hrdina má nakonec pro Sonnyho pochopení a pouze přísně dodržuje zákony.
Samotná scéna u soudu se vzápětí měnila z dalšího důvodu. Původně byla napsaná zcela vážně, tvůrci se ale po čase lekli, že by tím diváky ochudili o komedii. Celou soudní pasáž nakonec odlehčili a režisér herce nabádal, ať se na place nebojí improvizovat.
Nezmáčené noviny a plovoucí kámen
Ve filmu nakonec zůstalo i několik přehmatů. Když Julian omylem rozlije mléko, rozteče se po podlaze směrem dozadu. Hned v dalším záběru se ale tvar změní na dokonalou kruhovou louži. Když ji vzápětí Sonny přikryje novinami, papír vůbec nenavlhne. V samoobsluze zase Corinne přiloží Julianovi na ruku mraženou zeleninu. V prvním záběru drží obal potiskem nahoru, hned ve druhém je balíček otočený vzhůru nohama.
Ve scéně v parku bruslař po nárazu do klacku přeletí přes sráz a spadne do jezírka mezi dva obrovské balvany. Při detailním pohledu se menší kámen vpravo po dopadu zřetelně nadzvedne a odplave kousek dál. Hlas rozzlobenému bruslaři, který začne po pádu z dálky nadávat, navíc propůjčil sám Adam Sandler.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( csfd, imdb).