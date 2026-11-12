Bezdomovci najdou v zimě útočiště v nouzovém centru, loni jim tam ošetřili i omrzliny

Bezdomovci najdou v zimě útočiště v nouzovém centru, loni jim tam ošetřili i omrzlinyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Bezdomovci najdou v zimě útočiště v nouzovém centru, loni jim tam ošetřili i omrzlinyZdroj: Oblastní spolek Českého červeného kříže Plzeň
Článek byl publikován 12.11.2026 11:01
Motoristé se konečně dočkají otevření i levé poloviny odpočívky Rozvadov na dálnici D5, která letos...
Neobvyklé chování řidiče Škody Octavia nahlásil na tísňovou linku všímavý muž, kterému přišlo, že dotyčný...
Plzeňská zoologická zahrada má další nosorožčí vnouče. Růženka, která přišla na svět před devíti lety v...
Více než 15 milionů korun investoval do letošní zimní sezony největší lyžařský areál Plzeňského kraje,...
Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...Všechny články tohoto autora →
- Vypouštění vlka je prastará pastevecká tradice. Městem opět rachotily stovky obřích zvonců
- Konec omezení na D5. Po obří rekonstrukci se otevře i levá část odpočívky Rozvadov
- Za jízdy kouří z bongu, hlásili ostatní řidiči. Kontrola odhalila něco mnohem horšího
- Půl metráku čiré roztomilosti, plzeňská Růženka přivedla na svět druhé mládě