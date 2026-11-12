Hvězda UFC Carukjan si před zápasem v Abú Dhabí vyrazil za Batmanem. Na turnaji RAF ho čeká zápas ve volném stylu

Na videu žádný staredown, žádná kamera v posilovně, žádný poslední ostrý trénink. Místo toho zábavní park na ostrově Yas a popisek psaný velkými písmeny. Organizace, která 14. listopadu 2026 pořádá turnaj, ukázala svého nejznámějšího hosta mezi kulisami komiksového města. Muž na záběrech přitom patří ke špičce lehké váhy UFC. Redakce MMAmag si k příspěvku dohledala, co přesně pořadatelé zveřejnili a proč sáhli zrovna po netopýrovi.
Před zápasem zamířil rovnou do zábavního parku
Oficiální účet Real American Freestyle, americké zápasnické ligy volného stylu, zveřejnil 11. listopadu 2026 video a připsal k němu „STRAIGHT TO GOTHAM CITY!“, v překladu redakce MMAmag „Přímo do Gotham City!“. V popisku dál stojí, že Arman Carukjan, 30letý arménský bojovník UFC v lehké váze (do 70 kg) s bilancí 24-3-0, v mezinárodních zdrojích psaný Tsarukyan, udělal první zastávku ve Warner Bros. World na ostrově Yas před akcí RAF Abu Dhabi 14. listopadu. Redakce MMAmag pracovala se záložním záznamem profilu organizace na serveru Sotwe.
A teď ta pointa. Na Sherdogu redakce MMAmag dohledala, že databáze ho vede pod přezdívkou The Batman. Oficiální profil UFC u něj přitom uvádí přezdívku Ahalkalakets. Gotham City není v popisku jen vtip: Warner Bros. World Abu Dhabi tak označuje svou tematickou zónu s Batmanem, Jokerem i Harley Quinn, v mapě parku pro rok 2026 třeba s obchody Monarch Theater Gifts a Harlequin Confections. Co bojovník uvnitř parku dělal, zveřejněný popisek neříká. Zmiňuje příjezd a první zastávku, nic víc.
14. listopadu 2026 na něj v aréně na ostrově Yas čeká příjmení, které v bojových sportech funguje jako značka.
Na žíněnce proti němu stojí příjmení, které zná každý fanoušek jiu-jitsu
Ve třech oficiálních zdrojích, na stránce akce v Abú Dhabí, u prodejce vstupenek a na webu pořadatele, redakce MMAmag porovnala kartičku zápasu. Shodují se na datu 14. listopadu 2026 a na Etihad Areně na ostrově Yas, rozcházejí se v čase: Ticketmaster i turistický web Experience Abu Dhabi uvádějí 18:30, RAF program od 20:00 místního času. Soupeřem Carukjana je Neiman Gracie, 37letý brazilský bojovník PFL ve velterové váze (do 77 kg) s bilancí 13-6-0. Na webu RAF je jejich duel veden jako co-main event, tedy zápas těsně před hlavním bodem večera, a jako střet disciplín ve smluvené váze. Nejde o MMA v kleci, ale o volný styl na žíněnce.
Devět Gracieho výher přišlo submisí. Akce je veřejně vypsaná a vstupenky prodává Ticketmaster, podle Experience Abu Dhabi za ní stojí partnerství úřadu pro kulturu a cestovní ruch Abú Dhabí, wrestlingové federace Spojených arabských emirátů a RAF.
|Údaj
|Arman Carukjan
|Neiman Gracie
|Věk a národnost
|30 let, Arménie
|37 let, Brazílie
|Bilance v MMA
|24-3-0
|13-6-0
|Výhry submisí
|6
|9
Zbývá otázka, proč organizace místo staredownu před kamerou posílá bojovníka ze špičky UFC mezi kulisy s Jokerem.
Proč promotérům funguje netopýr líp než pohled z očí do očí
KOMENTÁŘ Pořadatelé nevytáhli záběry z tréninku, ale výlet do parku. Je to chytřejší, než to na první pohled vypadá.
Bojovník má přezdívku, park má zónu, liga má zápas. Promo se tím napíše samo a nic nestojí. Na kartě RAF v Abú Dhabí jsou podle oficiální stránky ligy také Khamzat Chimaev, Chris Weidman, Umar Nurmagomedov nebo Urijah Faber, Experience Abu Dhabi navíc akci označuje za abúdhabský debut RAF. V takové konkurenci jmen se pozornost běžným oznámením soupeře neuloví. Pořadatelé na tom jeli dál a téhož dne přidali popisek „THE BAT SIGNAL JUST GOT ANSWERED!“, v překladu redakce MMAmag „Na netopýří signál někdo odpověděl!“.
Dá se namítnout, že hvězda UFC nemá tři dny před startem dělat turistu. Jenže tohle není titulový duel v kleci a o narušené přípravě veřejné zdroje nic neříkají. Není to úlet bojovníka, ale nasazená kamera. Otázka zní, co z toho má on sám.
Co z toho má muž, který je v žebříčku UFC druhý
V oficiálním profilu UFC, do kterého redakce MMAmag nahlédla 11. listopadu 2026, je Carukjan veden jako dvojka lehké váhy a třináctý bojovník žebříčku bez ohledu na váhu. Zápas ve volném stylu se mu do bilance v MMA nezapočítá, rankingem nepohne a k pásu ho neposune. Mění jen dosah jména.
Naposledy nastoupil v kleci 19. září 2026, kdy porazil Mauricia Ruffyho v 1. kole technickým knockoutem v čase 4:56. Další zápas v UFC jeho profil zatím neuvádí. A 14. listopadu 2026 už žádné kulisy nebudou: Batman se bude muset obejít bez Gotham City.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka