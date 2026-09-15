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Čtyřletý Joseph Schleifstein přežil koncentrák díky otcovu nápadu. Když ho dozorci objevili, stal se zázrak

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Z příběhu Josepha Schleifsteina, který jako čtyřletý přežil holocaust v koncentráku Buchenwald díky nesmírné odvaze svého otce a několika neuvěřitelným náhodám, dodnes mrazí. Do koncentračního tábora se dostal ukrytý v pytli, když mu byly teprve tři roky.
Josef Shleifstein byl jedním z nejmladších přeživších holocaustu. Velký podíl na tom měl jeho milující tatínek.

Josef Shleifstein byl jedním z nejmladších přeživších holocaustu. Velký podíl na tom měl jeho milující tatínek.

Zdroj: Wikimedia commons / Public domain
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ternoviny

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