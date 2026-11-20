I když se některé verze příběhu nadějné polské baletky židovského původu Francesky Mannové od sebe liší, a někdy také rozporují i samotnou totožnost mladé hrdinky, z dobových svědectví a historických dokumentů víme alespoň tolik, že k nelítostnému souboji mezi vězenkyněmi v
Osvětimi a tamními esesáky opravdu došlo. Doložená jsou zastřelení tamního vedoucího hlášení Josefa Schillingera i zranění dozorce Wilhelma Emmericha po vzpouře v předsálí plynové komory. Související článek: Nezlomná Violet: Stevardka přežila Titanic a další dvě lodní katastrofy. Nepomohla ani změna povolání
Celým jménem Franceska Manheimer-Rosenbergová se narodila 4. února 1917. Byla nadanou polskou baletkou, která před začátkem 2. světové války žila v polské Varšavě. Studovala tanec na taneční škole Ireny Pruské a patřila mezi velmi zářné umělkyně.
V roce 1939 se umístila na 4. místě z celkového počtu 125 účastnic v mezinárodní baletní soutěži pořádané v Bruselu. Měla před sebou slibně rozjetou kariéru. Zařadila se mezi nejtalentovanější a nejkrásnější baletní tanečnice tehdejší polské taneční generace. Vdala se za hudebníka Marka Rosenberga, s nímž měla podle dostupných informací z varšavského Muzea ghetta dceru. Nebyla tedy jen začínající mladou umělkyní, ale i manželkou a matkou.
Vynikala jak v klasickém, tak i v moderním stylu. Její smutný příběh se začal psát po vypuknutí
2. světové války, kdy bylo její jméno spojováno s takzvanou aférou Hotelu Polski. Jelikož byla Franceska židovského původu, snažila se dostat z nacisty okupovaného Polska na svobodu stůj, co stůj. Bohužel se však chytila do nastražené pasti.
Polská baletka Franceska Mannová je pravděpodobně jednou z odvážných hrdinek holocaustu, které se vzepřely nacistům.
Wikimedia commons / Public domain
Aféra Hotel Polski
Aféra Hotelu Polski je spojována s rokem 1943 a Němci žijícími v Polsku a taktéž se židovskými kolaboranty, kteří Židy ukrývající se před nacisty lákali na údajnou cestu do bezpečí. Slibovali jim vyřízení zahraničních pasů a možnost opuštění nacisty okupovaného území.
Na prohnanou lest, která Židy namísto do bezpečí dovedla rovnou do vyhlazovacích táborů, skočila i talentovaná umělkyně Franceska Mannová. Podle dochovaných informací není jisté, zda se sama přímo ocitla v hotelu Polski, který byl nacisty používán jako návnada, anebo zda se v síti ocitla nepřímo přes známé. Historické prameny neprokazují její osobní přítomnost v Hotelu Polski, ale mohla být ve spojení s někým z širšího okolí osob spojených s touto kauzou.
Tak či tak se mladá baletka ocitla mezi přibližně 2 500 Židů, z nichž většina byla pod falešným příslibem získání pasů občanů z jihoamerických států, potvrzení a dalších dokumentů zatčena a následně deportována do
koncentračních táborů, kde mnozí zahynuli během holocaustu. Se zdánlivě věrohodnou záminkou výměny židovských obyvatel za zajaté německé občany držené v zahraničí se to velkému množství osudně nachytaných lidí zdálo jako neopakovatelná šance na cestu do bezpečí pod utajenou identitou. Související článek: Podzemní město v Polsku nacisté stavěli už před válkou. Dnes má 32 km dlouhý kryt nové obyvatele Z Bergen-Belsenu do Osvětimi
V červenci roku 1943 Franceska se skupinou lidí kolem Hotelu Polski odjela z Varšavy. Podle dostupných informací doputovali nejprve tito jedinci do tábora Bergen-Belsen, který byl rozdělen do několika sektorů. Některé z nich měly být údajně určené pro pobyt vězňů čekajících na případnou mezinárodní výměnu zajatců a nepanovaly v nich až tak nemilosrdné podmínky jako v koncentračních táborech. Nic tedy zpočátku nevypadalo jako definitivní konec všech nadějí pro Židy toužící po novém začátku.
Že je zle, došlo Francesce Mannové 23. října roku 1943. Ocitla se mezi přibližně 1 750–1 800 přepravovanými osobami s jihoamerickými pasy, jejichž cesta skončila ve vyhlazovacím koncentračním táboře Osvětim-Březinka. Většina z nich tam přijela s nacisty vsugerovanou představou, že jde pouze o zastávku na cestě, po které se budou moci přes neutrální Švýcarsko dopravit do bezpečí. Čekalo na ně kruté prozření v prostředí koncentračního tábora, které do té doby neviděli. Po příjezdu byli rozděleni do několika skupin. Část transportu nacisté hned poslali do podzemí k plynovým komorám, kde se měli svléknout. Nalhali jim, že jde o hygienickou proceduru před cestou.
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Z dochovaných dokumentů a svědectví bývalých vězňů se ví, že jedna z vězeňkyň, kterou podle názorů více historiků měla být Franceska, vzala jednomu z dozorců pistoli a začala střílet. Třemi výstřely žena smrtelně zasáhla důstojníka Oberscharführera Josefa Schillingera, čtvrtou ranou poté trefila dalšího příslušníka SS, Wilhelma Emmericha, který byl vážně zraněn. Patrně Franceska, byť například dějepisci z Památníku Auschwitz-Birkenau k celé události dodávají, že totožnost střelkyně není s jistotou doložena, tím následně vyvolala mezi ženskými zajatkyněmi vzpouru.
Podle vyprávění začaly všechny ženy najednou útočit na přítomné
nacisty. Některé zdroje poté hovoří o dalších možných zraněních v řadách nacistických dozorců. Podle jedné verze příběhu byl například dalšímu nacistovi během vzpoury odtržen nos, jinému prý skalpovali hlavu. Nicméně celý detailní průběh se nepodařilo prokazatelně podložit. Jiné zdroje zase mluví o tom, že další strážní z tábora už zranění nebyli.
Jistý je závěr celé smutné historické události, který skončil brutálním potlačením povstání a skonem všech přítomných vězenkyň včetně Francesky. Vyprávění se ovšem liší taktéž v tom, jak k násilnému ukončení bojů mezi zajatkyněmi a dozorci došlo. Některé publikace mluví o potlačení samopaly a granáty, které tam přinesly další posily Němců. Jiné zase vyprávějí o popravě všech žen postřílením a další o vehnání vězenkyň do plynových komor. Jedna z výpovědí navíc mluví o tom, že se Franceska sama připravila o život ukradenou zbraní.
Odpovědí na otázku, proč je celou pravdivou verzi události tak těžké s jistotou ověřit, je to, že nacisté své zločiny přísně tajili,
mnohé dokumenty raději ničili, vraždili svědky a likvidovali i veškeré jiné možné stopy vedoucí k rekapitulaci jejich zločinů. Historikové se tedy při rekonstrukcích takových událostí opírají především o svědectví přeživších vězňů nebo o nekompletní zachovalé části spisů, případně i o některé nepřímé důkazy. Související článek: Zdenka Fantlová přežila 400kilometrový pochod smrti s pomocí snubního prstýnku. Kromě něj jí nic nezbylo Pozornost odvedla při svlékání?
Neví se ani to, jak Franceska Mannová, potažmo jiná neznámá odvážná hrdinka, odlákala pozornost dozorců předtím, než jim sebrala zbraň a začala střílet. Čin, pro který se po konci 2. světové války stala jeho hlavní aktérka symbolem židovského odporu proti nacistickému pronásledování, měl začít pohotovým využitím chvíle nepozornosti dozorců.
Jelikož někteří z pozdějších pamětníků celou vzpouru znali například jen z vyprávění ostatních vězňů a neviděli ji přímo, verze toho, jak se to ženě povedlo, se opět velmi různí. V jednom vyprávění se měla baletka svléknout a část svršku hodit přímo k dozorci, kterého tím vyvedla z míry, využila chvíle, kdy nedával pozor, a následně ho odzbrojila. Další líčení zase říká, že ho nejdříve zasáhla obuví s vysokými podpatky. Někde zase v rámci této historicky významné epizody popisují, že pozornost nacistů odlákala atraktivním tancem.
Mluví se i o možnosti, že se
hrdinka s Němci rozhodla o zbraň poprat, a teprve poté střílela. Jisté je, že ať už byl onou statečnou dívkou kdokoliv, tedy ať už šlo přímo o Francesku, nebo o někoho jiného, její nesmírně odvážný čin je jednou z připomínek hrdinství Židů za 2. světové války. Přestože bohužel nedokázal zachránit život samotné dívky ani jejích spoluvězenkyň, tento historicky podložený aktivní odpor zajatkyně se stal jedním z nejznámějších individuálních soubojů s nacisty ve vyhlazovacím koncentračním táboře Osvětim-Březinka. Související článek: Čtyřletý Joseph Schleifstein přežil koncentrák díky otcovu nápadu. Když ho dozorci objevili, stal se zázrak
Celý pouze částečně doložený příběh se promítl do mnoha uměleckých zpracování. Franceska Mannová a její tragický osud byly například v roce 2024 námětem pro vznik izraelského dokumentu
Francesca z dílny režisérky Leny Chaplinové. en.wikipedia.org, holocausthistoricalsociety.org.uk, en.wikipedia.org, imdb.com, youtube.com