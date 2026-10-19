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Smrt muže ve vaně lékařka připsala selhání srdce. Pachatel se v roce 1992 přišel udat sám

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V červenci roku 1992 nalezli muže v bytě mrtvého ve vaně. Lékařka určila selhání srdce, ale o několik dní později se policii přiznal skutečný pachatel.
Smrt muže ve vaně považovala lékařka za selhání srdce.

Smrt muže ve vaně považovala lékařka za selhání srdce.

Zdroj: FOTO:Traumrune, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 19.10.2026 17:37

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