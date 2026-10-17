Chris Watts vraždil kvůli kolegyni z práce. Američan dostal za smrt těhotné ženy a dvou malých dcer pět doživotí

V srpnu 2018 zmizela v americkém Coloradu čtyřiatřicetiletá těhotná žena se svými dvěma malými dcerami. Otec rodiny Christopher Watts zpočátku před televizními kamerami prosil o jejich návrat, policejní vyšetřování však rychle odhalilo, že oběti sám usmrtil. K jeho usvědčení přispěl detektor lži i odhalený poměr s kolegyní z práce.
Zmizení a první stopy v prázdném domě
Čtyřiatřicetiletá Shan’ann Wattsová přijela domů ze služební cesty v Arizoně 13. srpna 2018 necelé dvě hodiny po půlnoci. Z letiště do coloradského Fredericku ji přivezla kolegyně Nickole Utoft Atkinsonová. Uvnitř domu na ni čekal třiatřicetiletý manžel Christopher s dcerami – čtyřletou Bellou a tříletou Celeste. Shan’ann byla v patnáctém týdnu těhotenství a manželé čekali syna Nica. Dům s pěti ložnicemi rodina obývala od roku 2013, v roce 2015 ale Wattsovi vyhlásili osobní bankrot.
V poledne téhož dne Atkinsonová nahlásila policii, že Shan’ann neodpovídá na textové zprávy, chyběla na pracovní schůzce a nedostavila se na plánovanou prohlídku u gynekologa. Krátce před druhou hodinou odpolední dorazil k domu policista. Watts přijel z práce a umožnil mu prohlídku nemovitosti. V domě se nacházel nezraněný pes, v garáži stálo auto Wattsové s dětskými autosedačkami a na nočním stolku ležel její snubní prsten. Policie nalezla i její kabelku s léky, telefonem a klíči. Watts strážníkovi tvrdil, že manželku naposledy viděl ve čtvrt na šest ráno, když odcházel do zaměstnání.
Přiznání po neúspěšném detektoru lži
Do pátrání se další den zapojila FBI i coloradští vyšetřovatelé. Watts vystoupil v místní televizi a prosil o bezpečný návrat rodiny. Kriminalisté ale z výpisů hovorů zjistili, že od července udržoval poměr s třicetiletou kolegyní Nichol Kessingerovou. Patnáctého srpna muž neprošel testem na detektoru lži. Když mu policisté umožnili mluvit s otcem, k zabití manželky se přiznal. Vyšetřovatelům ale nejdřív tvrdil, že Shan’ann uškrtil v návalu vzteku až ve chvíli, kdy ona sama udusila obě jejich dcery kvůli jeho žádosti o rozvod.
Policie Wattse zatkla a společnost Anadarko Petroleum, kde pracoval, s ním ve stejný den rozvázala pracovní poměr. Šestnáctého srpna nalezli policisté těla všech tří obětí na odlehlém ropném poli patřícím jeho bývalému zaměstnavateli. Tělo Shan’ann pachatel zahrabal do mělkého hrobu. Těla obou malých dívek vhodil do nádrží se surovou ropou skrz plnicí otvory. O pět dní později prokuratura Wattse obvinila z několikanásobné vraždy prvního stupně, nezákonného ukončení těhotenství a manipulace s lidskými ostatky.
Skutečný průběh ranních hodin
Přesný průběh ranních hodin ze 13. srpna popsal Watts až v roce 2021 v dopisech z vězení, které zaslal svému známému. V nich uvedl, že vraždy plánoval několik týdnů s cílem začít nový život s Kessingerovou. Manželce před činem podle svých slov tajně podával oxytocin ve snaze vyvolat potrat. Kolem druhé hodiny ráno ji v ložnici uškrtil. Následně se pokusil polštářem udusit obě dcery v jejich postelích, ale dívky se probraly. Zbité děti s modřinami následně pozorovaly, jak Watts balí tělo jejich matky do prostěradla. Otec jim tvrdil, že Shan’ann není dobře, a naložil její tělo i obě živé dívky do pracovního vozu.
Watts odvezl dcery a ostatky manželky na ropné pole, přičemž si s sebou vzal kanystr s benzinem, lopatu a vlastní oběd. Poté, co tělo Shan’ann shodil na zem, přetáhl tříleté Celeste přes hlavu její vlastní deku a udusil ji, zatímco se její starší sestra dívala. Čtyřletá Bella podle Wattsových slov bojovala o život a křičela „Tati, ne!“. Následná pitva prokázala, že měla tržné rány v ústech a pokousaný jazyk. Násilné natlačení těl přes dvaceticentimetrové otvory ropných nádrží navíc zanechalo na těle starší dcery odřeniny a modřiny na hrudníku, rameni a hýždích.
Doživotní tresty bez možnosti propuštění
V listopadu 2018 Watts přistoupil na dohodu o vině a trestu a přiznal se ke všem bodům obžaloby. Rodina zavražděné Shan’ann požádala prokuraturu, aby nepožadovala trest smrti, protože si nepřála další ztráty na životech. Devatenáctého listopadu soudce uložil Wattsovi tři po sobě jdoucí a dva souběžné tresty doživotního vězení bez možnosti podmínečného propuštění. K nim přidal dalších osmačtyřicet let za nezákonné ukončení těhotenství a šestatřicet let za manipulaci s lidskými ostatky.
V prosinci téhož roku úřady odsouzeného z bezpečnostních důvodů přemístily do věznice s maximální ostrahou Dodge Correctional Institution v americkém státě Wisconsin.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Kroniqa.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (bbc, cs.wikipedia, ebsco).