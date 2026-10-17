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Chris Watts vraždil kvůli kolegyni z práce. Američan dostal za smrt těhotné ženy a dvou malých dcer pět doživotí

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V srpnu 2018 zavraždil Američan Christopher Watts svou těhotnou manželku a dvě malé dcery. Soud mu uložil pět doživotních trestů bez možnosti propuštění.
Colorado, ilustrační

Colorado, ilustrační

Zdroj: FOTO:Dougtone, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 17.10.2026 14:03

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Tento článek byl publikován ze zdrojů kroniQa

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