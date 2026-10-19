Čtyři lidé strávili 14 let ve vězení za bombové útoky. Pak vyšlo najevo, co policie zatajila

Pět obětí a země plná strachu
V říjnu 1974 explodovaly bomby ve dvou hospodách ve městě Guildford, které navštěvovali mimo jiné vojáci. Útoky zabily pět lidí a desítky dalších zranily. Británie tehdy žila konfliktem v Severním Irsku a násilím spojovaným s Prozatímní irskou republikánskou armádou. Politický tlak na nalezení pachatelů byl značný.
Policie zatkla několik lidí, jejichž osudy se staly jedním z nejznámějších justičních omylů britské historie: Gerryho Conlona, Paula Hilla, Paddyho Armstronga a Carole Richardsonovou. Po procesu byli všichni čtyři odsouzeni k dlouhým trestům odnětí svobody, ačkoli pozdější vyšetřování ukázalo, že jejich odsouzení nebyla bezpečně podložena.
Když se přiznání stane nejdůležitějším důkazem
Jádrem případu byla policejní přiznání. Obžalovaní později tvrdili, že byla vynucena nátlakem a špatným zacházením, a jejich spolehlivost byla od počátku zpochybňována. Problém je obecnější: člověk se může přiznat i k činu, který nespáchal, například v důsledku dlouhého výslechu, strachu, vyčerpání nebo snahy ukončit nepříjemnou situaci.
Pokud vyšetřovatelé následně přiznání považují za výchozí pravdu, hrozí, že další skutečnosti začnou vyhodnocovat jen podle toho, zda je podporují. V tomto případě byla taková závislost na přiznání zvlášť závažná, protože nezávislé důkazy, které by zločin čtveřici jednoznačně přisuzovaly, byly slabé.
Papíry, které obrátily rozsudek
K zásadnímu průlomu vedla pozdější kontrola policejních dokumentů. Nové prověřování odhalilo rozpory v záznamech o výsleších a informace svědčící o tom, že policisté podali zavádějící výpovědi. Záznam prezentovaný u původního soudu jako bezprostředně pořízený se s jinými dokumenty neslučoval.
Další nesrovnalosti se týkaly okolností, za nichž byly získány informace od Paula Hilla. Právě tyto skutečnosti vedly britskou obžalobu k závěru, že odsouzení už nelze obhájit jako spolehlivá. Dne 19. října 1989 odvolací soud rozsudky nad Guildfordskou čtyřkou zrušil. Britský ministr vnitra tehdy před parlamentem připustil mimořádně závažný justiční omyl.
Propuštění nebylo prostým návratem do života
Čtrnáct let ztraceného života nelze napravit samotným výrokem soudu. Odsouzení přišli o možnost žít běžné rodinné vztahy, pracovat a rozhodovat o své budoucnosti; jejich příbuzní se mezitím léta potýkali s obviněním a veřejným podezřením. Případ zároveň připomněl další skupinu nevinně odsouzených, známou jako Maguirova sedmička, jejíž situace souvisela s širším okruhem vyšetřování.
Po rozhodnutí soudu následovala další šetření policejní práce a diskuse o pravidlech, podle nichž mají být přiznání pořizována, zaznamenávána a prověřována. Byla to tvrdá lekce o tom, že justiční systém potřebuje vedle trestání viníků také mechanismy, které dokážou rozpoznat vlastní chyby.
Proč je důležitější postup než dojem jistoty
Při zpětném pohledu může působit nepochopitelně, že nesrovnalosti v dokumentaci přežily původní soudní řízení. Jenže přiznání je psychologicky mimořádně silný důkaz: pokud někdo o sobě prohlásí, že čin spáchal, okolí snadno přestane klást další otázky. Případ Guildfordské čtyřky proto zůstává relevantní také pro dnešní kriminalistiku.
Ukazuje, proč je nutné uchovávat úplné záznamy výslechů, nezávisle ověřovat tvrzení podezřelých a zpřístupňovat obhajobě důkazy, které mohou původní policejní teorii zpochybnit. V justici nemá mít poslední slovo přesvědčivost příběhu, ale kvalita jeho ověření.
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Zdroje: Kód Enigma [1], UK Parliament Hansard – Guildford and Woolwich Cases, 19 October 1989 [2], UK Parliament – Commons debate 19 October 1989 [3], National Archives of Ireland – Guildford Four review [4]. img ai generated