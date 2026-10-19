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Čtyři lidé strávili 14 let ve vězení za bombové útoky. Pak vyšlo najevo, co policie zatajila

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Dva bombové útoky na britské hospody v roce 1974 zabily pět lidí a vyvolaly obrovský tlak na policii. Čtyři obvinění se dostali na doživotí, především na základě přiznání. Teprve po čtrnácti letech se ukázalo, jak vážně byla původní vyšetřování a soudní řízení poznamenána pochybeními.
Čtyři lidé strávili 14 let ve vězení za bombové útoky. Pak vyšlo najevo, co policie zatajila

Čtyři lidé strávili 14 let ve vězení za bombové útoky. Pak vyšlo najevo, co policie zatajila

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 19.10.2026 17:19

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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