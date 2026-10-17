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Slepice vám najednou přestaly snášet? Nejsou nemocné, chybí jim jedna věc

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Ráno jdete do kurníku a hnízda jsou prázdná, výběh vypadá jako po polštářové bitvě a vaše slepice jako by je někdo napůl oškubal? Znáte to, my všichni, co máme na zahradě pár slepic, si tím na podzim procházíme. První myšlenka bývá, že je něco skolilo. Klid. S nemocí to v naprosté většině případů nemá nic společného.
Slepice a vejce

Slepice a vejce

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 17.10.2026 04:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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