Slepice vám najednou přestaly snášet? Nejsou nemocné, chybí jim jedna věc

Ráno jdete do kurníku a hnízda jsou prázdná, výběh vypadá jako po polštářové bitvě a vaše slepice jako by je někdo napůl oškubal? Znáte to, my všichni, co máme na zahradě pár slepic, si tím na podzim procházíme. První myšlenka bývá, že je něco skolilo. Klid. S nemocí to v naprosté většině případů nemá nic společného.
Snáška na podzim prostě slábne, u některých slepic se zastaví úplně, a chovatele to každý rok vyděsí. Přitom jde o úplně přirozený jev, za kterým stojí jediná věc: světlo. Slepice nesnášejí podle kalendáře, ale podle toho, jak dlouho je venku světlo. Podle drůbežářských odborníků z Virginia Tech potřebují na plnou snášku zhruba 14 hodin světla denně. Jakmile den klesne pod 12 hodin, vajec rychle ubývá. A u nás už teď máme dny kratší.
Peří nepadá kvůli zimě
Tady přichází to, co většinu lidí překvapí. Přepeřování, kdy slepice shazují staré peří a místo něj jim roste nové, nespouští chlad, ale kratší den. Univerzity v USA to popisují shodně: s ubývajícím světlem se v těle slepice změní hladina hormonů, vaječník si dá pauzu a veškerá energie jde do nového peří. Proto vypadají zbědovaně právě teď, kdy je venku ještě docela teplo. Jedna drobnost: pokud má slepice holé jen konkrétní místo, třeba na zádech, nejde o přepeřování, ale o klování od ostatních.
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Změna času pak všechno zkomplikuje jinak, než si lidé myslí. Den se o hodinu nezkrátí, ale posune se. Pokud slepicím svítíte na časovač podle hodin, po změně jim světlo naskočí o hodinu „jinak“, než jsou zvyklé. Časovač proto hned přenastavte.
Přisviťte ráno, ne večer
Pokud chcete vajíčka i v zimě, pomůže umělé světlo, nejlépe s ním začít ještě předtím, než se hejno pustí do přepeřování. Postačí obyčejná LED žárovka s teplým bílým světlem, zhruba 4 až 5 W na každých devět metrů čtverečních kurníku, a levný časovač. Zapínejte ji brzy ráno, aby den spolu se sluncem dosáhl těch zhruba čtrnácti hodin.
Večer nesviťte. Slepice potřebují, aby se šeřilo pozvolna a ony stihly v klidu vylézt na hřady. Když jim světlo zhasne najednou ve tmě, zůstanou bezradně na zemi. A jakmile s přisvěcováním začnete, vydržte. I jediný vynechaný den snášku narušit dokáže. Pomůže i krmení. Slepice v přepeřování potřebují hodně bílkovin, sáhněte proto po kompletní krmné směsi pro nosnice s obsahem 16 až 18 % bílkovin a mějte vždy po ruce drcené mušle na skořápky.
Jen to nepřehánějte. Slepice nejsou továrna na vejce a snáška je pro jejich tělo velká zátěž. Světlo nenechávejte svítit celou noc, potřebují aspoň šest hodin souvislé tmy. Americký poradce pro drobné chovatele Aaron Moore radí přisvěcovat nejvýš do 1. ledna a pak je nechat do jara odpočinout. Zimní pauza je normální a slepice vám to na jaře vynahradí.
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Náhledové foto: Pixabay
The post Slepice vám najednou přestaly snášet? Nejsou nemocné, chybí jim jedna věc first appeared on Naše zahrada.