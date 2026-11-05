Dvoubarevná kakaovo-tvarohová buchta: Vláčný retro moučník s jemnou náplní pro celou rodinu

O víkendu se člověku ne vždycky chce stát půl dne u trouby. A někdy na to prostě není čas. Tahle buchta patří k těm receptům, které se dají dát dohromady rychle, bez velkého přemýšlení, jen tak ke kávě. Suroviny jsou obyčejné, těsto se promíchá v míse, tvaroh po upečení zůstane pěkně jemný a díky cik cak vrstvení vypadá celý plech dobře i bez polevy, krému nebo zdobení. U nás doma se do ní často řeže ještě za vlažna, i když druhý den z lednice mívá chuť možná ještě lepší.
Není v tom
žádný složitý krém, žádné šlehání nad párou ani dlouhé hlídání. Stačí dvě mísy, plech a pár minut práce. Když se povede poměr a tvarohu, vyjde buchta kakaového těsta vláčná, měkká a při krájení se člověku nerozpadá pod rukama.
Jedna praktická poznámka z kuchyně: pokud použijete hodně měkký vaničkový tvaroh, s mlékem v náplni raději šetřete. U tvarohu v papíru to většinou není potřeba řešit. Hustota tvarohové části totiž dost určuje, jestli se udrží pěkně ve vrstvě, nebo se po plechu rozlije víc, než by bylo žádoucí.
Tvaroh v buchtě není jen obyčejná náplň
Tvarohové buchty mají v českých kuchyních dlouhodobě svoje místo. Důvod je celkem prostý. Tvaroh pomáhá udržet moučník šťavnatý i druhý den, což se hodí hlavně ve chvíli, kdy v lednici zůstane poslední kousek ke kávě. V kakaové buchtě navíc udělá pěkný kontrast, chuťově i na řezu. Kakao těsto zvýrazní, tvaroh ho zase zjemní. Recept na retro dvoubarevnou kakaovo-tvarohovou buchtu
Doba přípravy: 20 minut Doba pečení: 40 minut Teplota trouby: 180 °C Počet porcí: 12 až 16 kusů Ingredience, které budeme potřebovat
Kakaové těsto: 1 hrnek hladké mouky 1 hrnek hrubé mouky 1 balení prášku do pečiva 2 ks vejce 3/4 hrnku cukru krupice 1 balení vanilkového cukru 3/4 hrnku oleje 1 hrnek mléka 3 lžíce kakaa 1 lžička jemně nastrouhané citronové kůry
Tvarohová vrstva: 2 balení tvarohu v papíru 2 ks vejce 3/4 hrnku cukru krupice 1 balení vanilkového cukru 1 hrnek mléka 1 balení vanilkového pudinku v prášku Postup přípravy vláčné dvoubarevné kakaové buchty s tvarohem
1. Troubu zapněte na
180 °C. Připravte si střední až větší plech a vyložte ho pečicím papírem. Pokud papír zrovna došel, plech jednoduše vymažte tukem a vysypte moukou.
2. Do větší mísy dejte
vejce, cukr krupice, vanilkový cukr, olej a mléko. Všechno krátce prošlehejte, případně jen dobře promíchejte metličkou. Tady se nepeče piškot, takže není potřeba honit nadýchanou pěnu. Stačí, aby se suroviny spojily.
3. Přisypte
hladkou mouku, hrubou mouku, prášek do pečiva, kakao a citronovou kůru. Vymíchejte hladké kakaové těsto bez větších hrudek. Mělo by být spíš řidší, aby se dalo po plechu pohodlně rozetřít.
4. Z hotového
kakaového těsta odlijte stranou necelý hrnek. Přijde až úplně navrch a udělá typické tmavé mramorování. V druhé míse připravte tvarohovou vrstvu
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5. Smíchejte tvaroh, vejce, cukr, vanilkový cukr, mléko a vanilkový pudink. Míchejte dohladka. Pokud směs působí příliš řídká, příště uberte mléko; teď ji můžete nechat minutku stát. Pudinkový prášek ji trochu zpevní.
6. Na připravený plech nalijte větší část
kakaového těsta. Stěrkou ho roztáhněte do rohů. Bude tvořit spodní vrstvu, na které se tvaroh usadí.
7. Na kakaový základ opatrně nalijte
tvarohovou náplň. Když se místy trochu promíchá s těstem, nevadí. U téhle buchty drobná nepravidelnost vypadá dobře, rozhodně není na škodu.
8. Navrch vezměte odložené
kakaové těsto a naneste ho cik cak, v pruzích nebo po lžících. Kdo chce, může vzor lehce protáhnout špejlí. Jen s citem, aby se z vrstev nestala jedna promíchaná hmota.
9. Plech vložte do trouby a pečte přibližně
40 minut při 180 °C. Ke konci zkuste špejlí hlavně kakaovou část. Tvaroh zůstane vláčnější, to je v pořádku, ale na špejli by už nemělo být syrové kakaové těsto.
10. Upečenou buchtu nechte nejdřív vychladnout na plechu. Až potom ji krájejte na kostky nebo řezy. Hodí se ke kávě, ke kakau i jen tak na malý talířek. V lednici vydrží bez potíží do druhého dne a odleželá chutná opravdu dobře.
Foto: Cooky.cz, Recept s názvem Retro klasika: Dvoubarevná kakaovo-tvarohová buchta spojuje vláčné kakaové těsto a jemnou t Rady zkušené hospodyňky z domácí kuchyně Pokud máte po ruce jen vaničkový tvaroh, uberte z náplně trochu mléka. Jinak může být směs zbytečně tekutá. Místo citronové kůry se dá do kakaového těsta přidat špetka skořice. Buchta pak voní trochu výrazněji, skoro podzimně. S krájením počkejte, dokud buchta nevychladne. Teplý tvaroh je měkký a při řezu se rád tlačí do stran. Pokud má buchta na stole vypadat o něco slavnostněji, po vychladnutí ji lehce poprašte moučkovým cukrem. Víc není potřeba. Ke kávě na víkend to bohatě stačí.
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