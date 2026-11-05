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Dvoubarevná kakaovo-tvarohová buchta: Vláčný retro moučník s jemnou náplní pro celou rodinu

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Když chci na víkend něco ke kávě a nechce se mi do složitého pečení, sahám právě po této dvoubarevné kakaovo-tvarohové buchtě. Je z obyčejných surovin, těsto se jen smíchá, tvarohová vrstva zůstane jemná a díky cik cak vrstvení vypadá buchta hezky i bez velkého zdobení.
Obrázek nakrájené buchty s moučkovým cukrem k receptu na Dvoubarevnou buchtu

Obrázek nakrájené buchty s moučkovým cukrem k receptu na Dvoubarevnou buchtu

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Retro klasika: Dvoubarevná kakaovo-tvarohová buchta spojuje vláčné kakaové těsto a jemnou tvarohovou vrstvu
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 05.11.2026 05:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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