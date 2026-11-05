Rusové zuří kvůli českému zákazu. Chtějí nám sebrat mistrovství světa, vzkazy o Stalinovi překročily hranice

Česko může kvůli odmítání ruské účasti čelit vážným komplikacím při pořádání lednového hokejového šampionátu v Ostravě. Turnaj juniorek do 18 let se má uskutečnit od 8. do 16. ledna 2027, avšak rozhodnutí Sportovního arbitrážního soudu z 30. října zásadně změnilo podmínky jeho přípravy. Soud zrušil zákaz účasti ruských reprezentací na pěti světových šampionátech v sezoně 2026/2027. Česká republika přitom nadále uplatňuje opatření, která brání vstupu ruských reprezentačních týmů na její území. Vznikl tak střet mezi rozhodnutím sportovní arbitráže a pravidly hostitelského státu. Ruskou stranu český postoj pobouřil a v diskusích se objevují požadavky, aby bylo pořádání turnaje Česku odebráno.
Z Ruska zaznívají výzvy k odebrání šampionátu
Spor kolem ostravského mistrovství doprovázejí ostré reakce, které přesahují samotnou otázku účasti mladých hokejistek. Kritici českého postupu označují odmítání ruské reprezentace za politicky motivované a požadují postih hostitelské země. Mezi zveřejněnými reakcemi se objevují návrhy na přesunutí turnaje do jiného státu nebo finanční sankce pro české pořadatele. Další komentáře český postoj zesměšňují tvrzením, že se země bojí sedmnáctiletých dívek. Spor tak získává výrazně emotivnější podobu než běžný nesouhlas s rozhodnutím sportovního svazu. Samotné výzvy k odebrání pořadatelství však ještě neznamenají, že o takovém kroku bylo rozhodnuto.
Česká vláda má v rukou zásadní rozhodnutí
Přestože sportovní arbitráž otevřela ruským hokejistkám cestu na mezinárodní turnaje, automaticky jim nezajistila vstup na české území. České úřady nadále vycházejí z vládních opatření z roku 2023, která omezují účast ruských reprezentačních týmů na sportovních akcích v zemi. Generální sekretář Českého hokeje Jan Černý proto řeší další postup také s představiteli vlády. Svaz musí vedle vízové otázky posoudit bezpečnost hráček, členů realizačních týmů, rozhodčích i diváků. Jakákoli změna účastníků by navíc vyžadovala zásahy do rozpisu utkání, ubytování a organizace celého mistrovství. Český hokej již připustil, že při neřešitelném střetu požadavků by mohlo přijít na řadu také vzdání se pořadatelství.
Návrat Ruska odmítá stále více evropských zemí
Česká republika není jediným státem, který se proti návratu ruských reprezentací postavil. Odmítnutí vzájemných zápasů oznámily také Finsko, Švédsko, Norsko, Dánsko a Lotyšsko. Prezident Českého hokeje Alois Hadamczik 3. listopadu potvrdil, že se k tomuto postoji připojuje i česká reprezentace. Nesouhlas se tak netýká pouze lednového turnaje juniorek, ale také mužského mistrovství světa v Německu v květnu 2027. Mezinárodní hokejová federace přitom verdikt arbitráže respektuje, ačkoli s ním nesouhlasí a nadále upozorňuje na bezpečnostní rizika. Definitivní způsob začlenění ruských týmů do jednotlivých soutěží proto zůstává předmětem dalších jednání.
Verdikt může změnit složení světových šampionátů
Rozhodnutí arbitráže nepřináší pořadatelům pouze politické a bezpečnostní problémy. Světové šampionáty mají předem stanovený počet účastníků, rozlosované skupiny a připravené soutěžní harmonogramy. Dodatečné zařazení ruské reprezentace tak může vyvolat otázku, zda se počet týmů rozšíří, nebo některý z původních účastníků přijde o své místo. Podobné komplikace hrozí vedle Ostravy také prosincovému juniorskému mistrovství v Kanadě a mužskému šampionátu v Německu. Do sporu navíc vstupují komerční partneři, kteří začali upozorňovat na možné důsledky návratu Ruska pro své sponzorské zapojení. Pro české pořadatele je proto zásadní nejen otázka udělení víz, ale také to, jaký konkrétní postup nakonec mezinárodní federace stanoví.
Útoky na Čechy zašly až ke Stalinovi
Zvlášť vyhrocenou část sporu představují nepřátelské komentáře namířené proti českému obyvatelstvu. V některých reakcích, o nichž informoval server NaStartu.cz, se objevuje dokonce odkaz na sovětského diktátora Josifa Stalina a tvrzení, že neměl nechat Čechy žít. Původní autory těchto výroků se však nepodařilo nezávisle ověřit, a nelze je proto vydávat za oficiální stanovisko Ruska. Podobné komentáře nemění skutečnost, že rozhodnutí o pořadatelství přísluší mezinárodním hokejovým orgánům, nikoli účastníkům internetových diskusí. Mezitím pokračují jednání o tom, zda a za jakých podmínek by ruské reprezentační týmy mohly na šampionátech nastoupit. Ostravský turnaj má začít už 8. ledna a pořadatelé potřebují znát konečné řešení s dostatečným předstihem.
Použité zdroje: czehockey.cz, iihf.com