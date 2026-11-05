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Rusové zuří kvůli českému zákazu. Chtějí nám sebrat mistrovství světa, vzkazy o Stalinovi překročily hranice

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Dennívýzva
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Lednové mistrovství světa hokejistek do 18 let v Ostravě se dostalo do středu mezinárodního sporu. Rusko požaduje návrat svých reprezentačních týmů na světové šampionáty, zatímco Česko odmítá ruské hráčky na své území pustit. Na ruské straně se objevují výzvy k odebrání pořadatelství i posměšné komentáře o strachu ze sedmnáctiletých dívek. Celý konflikt navíc provázejí krajně nepřátelské výroky namířené proti Čechům.
Rusové zuří kvůli českému zákazu. Chtějí nám sebrat mistrovství světa, vzkazy o Stalinovi překročily hranice

Rusové zuří kvůli českému zákazu. Chtějí nám sebrat mistrovství světa, vzkazy o Stalinovi překročily hranice

Zdroj: Magnific
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 05.11.2026 06:33

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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