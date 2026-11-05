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Podzim proměnil Radyni v pohádkovou podívanou. Hrad proslavila i temná legenda

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Podzim dokáže proměnit krajinu v barevnou paletu a hradu Radyně v ní přisoudil roli nepřehlédnutelné kamenné koruny. Středověká pevnost se tyčí nad zlatavými a rezavými korunami stromů, které v těchto dnech obklopují její zdi ze všech stran. Vychutnejte si s námi tuto krásu.
Podzim proměnil Radyni v pohádkovou podívanou. Hrad proslavila i temná legenda

Podzim proměnil Radyni v pohádkovou podívanou. Hrad proslavila i temná legenda

Zdroj: Václav Vokáč
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 05.11.2026 05:31

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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