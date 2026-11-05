Jedna tableta do myčky v odtoku a zápach z trubek zmizí na týdny. Většina lidí přitom kupuje speciální gel za trojnásobek

Večer po smažení řízků se nad dřezem začne linout nasládlý puch. Ruka obvykle zamíří k lahvi s gelem na odpady, přitom řešení leží o skříňku vedle. Tableta do myčky obsahuje stejný typ chemie, jaký výrobci nasazují proti mastnotě a zaschlým zbytkům jídla na talířích, a stejnou práci odvede i v koleni pod výlevkou. Spočítali jsme, kolik stojí jedno použití, sestavili bezpečný postup a dohledali, kde tabletě síly docházejí. Největší smysl dává jako levná prevence zápachu, dokud voda odtéká bez zaváhání.
Proč kuchyňský sifon páchne, i když voda odtéká
Viníkem bývá tuk. Olej z pánve nebo výpek z pečeně se v potrubí rychle ochladí, ztuhne a přilne ke stěnám. Kanadský úřad Capital Regional District upozorňuje, že ani horká voda se saponátem neudrží mastnotu tekutou natolik dlouho, aby bezpečně doputovala do kanalizace. Ztuhne prostě o kus dál.
Na lepkavém filmu se pak zachytávají drobky rýže, slupky a kávová sedlina. Tyhle zbytky hnijí a pach stoupá zápachovou uzávěrou rovnou do kuchyně. Odtok přitom funguje normálně, protože povlak je zatím tenký.
Pro výběr prostředku se vyplatí rozlišit tři odlišné potíže:
Zápach z mastného filmu: voda mizí bez problémů, jen ze sifonu táhne. Tady tableta vyniká. Skutečné ucpání: voda stojí nebo odtéká líně, uvnitř vězí nános tuku, vlasy či mechanická překážka. Patří sem gel, pružina nebo rozebrání sifonu, v krajním případě instalatér. Vodní kámen: tvrdé minerální usazeniny vápníku a hořčíku. Ty se rozpouštějí kyselinami, například kyselinou citronovou nebo octem, alkalická tableta na ně nestačí. Co uvnitř tablety rozkládá tuk
Podle bezpečnostního listu Somat tvoří tabletu ze 40 až 60 procent uhličitan sodný, tedy prací soda. K ní výrobce přidává 10 až 20 procent perkarbonátu, který ve vodě uvolňuje aktivní kyslík, dále povrchově aktivní látky a fosfonát HEDP proti tvrdé vodě. Roztok má pH mezi 10 a 11, je tedy výrazně zásaditý a ve vodě se rozpouští beze zbytku. Finish sází na podobný recept, jen místo některých složek používá ethoxylované alkoholy a hydrogenuhličitan.
Zásaditost narušuje strukturu tuku, povrchově aktivní látky ho rozbíjejí na drobné kapičky a voda je odplavuje. Perkarbonát mezitím napadá organické zbytky, které za zápachem stojí především. Kombinace míří přesně na kluzký povlak v sifonu.
Oblíbená domácí směs jedlé sody s octem na tom bývá hůř. Americké toxikologické centrum Poison Control vysvětluje, že šumění sice vytvoří oxid uhličitý, jenže otevřený odtok nedovolí vzniknout tlak, který by nános uvolnil. Na mastné usazeniny je navíc směs příliš slabá. Tableta s alkalickými solemi a povrchově aktivními látkami je podle nás na tukový film vybavená lépe.
Postup krok za krokem: tableta, horká voda a půl hodiny čekání
Celý zákrok zabere pár minut práce a čtvrthodinu až půlhodinu čekání.
Vyndejte sítko a vysypte z něj zachycené zbytky. Pusťte na chvíli horkou vodu, aby se potrubí prohřálo. Tabletu buď položte přímo do výlevky, nebo ji předem rozpusťte v půl až jednom litru horké vody. Druhá varianta je šetrnější, protože koncentrovaný kus nezůstane ležet na jednom místě. Roztok nalévejte pomalu, ať protéká celým kolenem. Nechte působit 15 až 30 minut a dřez mezitím nepoužívejte. Důkladně propláchněte teplou vodou, klidně dvě až tři minuty.
Jedna tableta u lehkého zápachu zpravidla stačí. Jakmile domácnost přestane do dřezu vylévat tuk z pánví a místo toho ho setře papírovou utěrkou do koše, vydrží sifon čerstvý řadu týdnů. V kuchyni, kde se denně smaží, se pach ozve dřív, takže preventivní dávku má smysl opakovat zhruba jednou za dva až čtyři týdny. Pokud se zápach vrací už po několika dnech, potíž obvykle tkví jinde: v zaneseném sifonu, vysychající zápachové uzávěře, špatném odvětrání nebo překážce hlouběji v trubkách.
Cenový přepočet: čtyři koruny proti devatenácti
Pro srovnání jsme vzali běžné tablety z nabídky online supermarketu Rohlík a gel Savo Razant, typického zástupce čističů odpadů v českých drogeriích. Balení gelu o objemu 1,2 litru stojí u velkoobchodu PAPE 115,19 Kč, mililitr tedy vychází zhruba na 9,6 haléře.
Prostředek Cena balení Cena za jedno použití Somat Classic Power Lemon (95 ks) 349,90 Kč 3,68 Kč Somat All in One Extra (100 ks) 399,90 Kč 4 Kč Finish Power Fresh neuvedeno 4,59 Kč Savo Razant, dávka 150 ml 115,19 Kč / 1,2 l 14,40 Kč Savo Razant, preventivní dávka 200 ml 115,19 Kč / 1,2 l 19,20 Kč Savo Razant, silné znečištění 500 ml 115,19 Kč / 1,2 l 48 Kč
Preventivní dávku 200 mililitrů doporučuje u gelu návod uvedený v nabídce drogerie Rossmann. Proti tabletě Somat Classic tak gel vyjde zhruba pětkrát dráž, proti verzi All in One téměř pětkrát a proti Finishi přibližně čtyřikrát. Při ročním používání jednou za tři týdny zaplatíte za tablety kolem 70 Kč, za gel přes 330 Kč.
Gel si přesto místo v domácnosti obhájí. Bezpečnostní list Savo Razant uvádí 5 až 10 procent hydroxidu sodného a pH 12 až 13, takže jde o podstatně ráznější chemii. Hustá konzistence ulpívá na stěnách trubek a výrobce počítá s vlasy i se ztuhlými nánosy. Na silné znečištění předepisuje půl litru a nejméně třicet minut působení. Kde voda stojí, je proto gel logičtější volbou. Kde jen páchne, platíte za sílu, kterou nevyužijete.
Rukavice, větrání a opatrnost u starších trubek
Tableta je mírnější než louh, přesto zůstává zásaditým prostředkem. Bezpečnostní list Somat varuje před vážným podrážděním očí, při manipulaci s rozpuštěnou tabletou se tedy vyplatí ochranné brýle. Ruce chraňte rukavicemi a kuchyň během působení vyvětrejte.
Zásadní pravidlo zní: nic nemíchat. Roztok tablety nekombinujte s octem ani jinými kyselinami, s chlorovými přípravky ani s hydroxidovými čističi. Pokud jste den předtím nalili do odpadu gel, nechte ho nejprve spláchnout a s tabletou chvíli počkejte.
Běžné plastové odpady z PVC snášejí detergenty dobře. Podle tabulky chemické odolnosti výrobce IPEX odolává PVC i hydroxidu sodnému do koncentrace 40 procent, a to při 23 i 60 °C. Zředěný roztok tablety, který po půlhodině spláchnete, by mu tedy neměl ublížit. Opatrnost si žádají starší kovové rozvody, netěsné spoje a ztvrdlá gumová těsnění. Tam volte raději rozpuštěnou tabletu než celý kus a prodlužování doby působení přes noc vynechte.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková