PET lahev se v přírodě rozkládá staletí. Nový enzym to zvládne za den

Vyhozená petka v příkopu přečká několik generací lidí, kteří kolem ní projdou. Americký úřad NOAA odhaduje rozklad plastového odpadu v moři na stovky let a populární tabulky uvádějí 450 let. V laboratoři Texaské univerzity v Austinu se přitom v roce 2022 odehrálo něco, co by ještě před deseti lety znělo jako vědecká fantastika. Enzym navržený s pomocí strojového učení rozebral vybrané PET materiály zpět na základní chemické jednotky během jednoho dne. Z polymeru, který příroda drolí celá staletí, zbyly molekuly připravené pro novou lahev nebo tričko. Nejvíc nás na celém příběhu zaujalo tempo. Za šest let se doba rozkladu zkrátila z týdnů na hodiny.
Od šesti týdnů k jedinému dni: jak rychle enzymy dohnaly přírodu
V roce 2016 publikoval japonský tým v časopise Science objev bakterie
Ideonella sakaiensis. Mikrob izolovaný z prostředí spojeného s recyklací PET se naučil plastem živit. K tomu mu sloužila dvojice enzymů, PETáza a MHETáza. Výkon byl na tehdejší poměry ohromující, i když z dnešního pohledu skromný: tenký proužek PET fólie o rozměrech 20 × 15 × 0,2 milimetru při 30 °C téměř zmizel po šesti týdnech.
Od té chvíle se rozjela soutěž laboratoří. Roku 2020 představilo francouzské konsorcium kolem firmy Carbios a institutů INRAE, TBI a CNRS v Nature vlastní upravenou PET hydrolázu. Podle
INRAE rozložila 90 % PET odpadu za deset hodin a stonásobně zvýšila výtěžek oproti dřívějším postupům.
O dva roky později přišel tým Hala Alpera z Texaské univerzity s variantou nazvanou FAST-PETase. Vědci vzali přírodní PETázu a algoritmus strojového učení jim napověděl, které mutace ji zrychlí a zpevní. Podle
Texaské univerzity enzym pracoval pod 50 °C a některé materiály rozštěpil na monomery za 24 hodin. Většinu z 51 testovaných výrobků z běžného spotřebitelského odpadu téměř úplně rozložil během týdne.
Náš přepočet ukazuje, jak prudký skok to byl:
Rok Aktér Výsledek Násobek oproti bakterii 2016 Ideonella sakaiensis PET fólie za 6 týdnů (42 dní) výchozí bod 2020 Carbios / INRAE 90 % odpadu za 10 hodin zhruba 100× 2022 FAST-PETase vybrané materiály za 24 hodin zhruba 42×
Srovnání je hrubé, protože každý tým zkoušel jiný vzorek za jiných podmínek. Trend je ale jednoznačný.
Proč petka v lese vydrží staletí a v reaktoru jen hodiny
Ve veřejné debatě se často slévají tři rozdílné děje. První představuje rozpad PET v prostředí. Lahev v trávě nebo na pláži podléhá slunečnímu záření, kolísání teplot a mechanickému oděru. NOAA upozorňuje, že plast se při tom spíš rozpadá na menší kousky a mikroplasty, než aby beze zbytku zmizel.
Druhou vrstvou je laboratorní depolymerace. Enzym v baňce s vodným roztokem stříhá esterové vazby, které drží řetězec PET pohromadě. Výsledkem jsou kyselina tereftalová a ethylenglykol, tedy suroviny, ze kterých se PET původně vyrábí. Odborný přehled v Communications Materials z roku 2025 popisuje typické podmínky: teplota mezi 40 a 72 °C, pufr hlídající kyselost a čas od deseti do 48 hodin.
Třetí patro tvoří průmyslová recyklace v reaktoru. Tady se ke chemii přidává logistika, protože odpad je nutné sesbírat, roztřídit, rozemlít a připravit.
Rychlost enzymu nejvíc brzdí krystalinita plastu. Uspořádané oblasti polymeru drží molekuly natěsno a enzym se k vazbám jen těžko dostává. U lahve je nejodolnější tlustší střední část těla. Proto vědci materiál často drtí na vločky či prášek, případně ho zahřejí, aby získal víc neuspořádaného, takzvaně amorfního podílu. FAST-PETase si podle studie poradila i s celou lahví, kterou tým předtím tepelně upravil.
FAST-PETase, japonský mikrob a Carbios: kdo vede závod
Každý ze tří hráčů přinesl do oboru něco jiného. Bakterie z Japonska dokázala, že příroda si s PET umí poradit. Texaský enzym ukázal, že umělá inteligence zkrátí vývoj nových variant a že se dá pracovat při mírnějších teplotách. Francouzský Carbios zase dotáhl technologii nejblíž průmyslu.
: živý organismus, 30 °C, týdny, ideální pro pochopení mechanismu. Ideonella sakaiensis FAST-PETase: upravený enzym, do 50 °C, hodiny až dny, slibný pro menší decentralizované provozy i možnou sanaci znečištěných míst. Hydroláza Carbiosu: enzym stavěný pro vyšší teploty a velké objemy, 90 % rozkladu za 10 hodin, provozně ověřený v demonstrační jednotce v Clermont-Ferrandu.
Podle nás má FAST-PETase největší sílu jako důkaz konceptu. Dokládá, že enzym lze přizpůsobit konkrétnímu odpadu během pár let místo desetiletí. Carbios zase ukazuje, kam až se laboratorní objev dá dovést.
Recyklace na molekuly místo drcení na vločky
Dnešní běžná recyklace PET je mechanická. Lahve se rozdrtí, vyperou, roztaví a zpracují na granulát. Funguje dobře, pokud je vstup čistý, nejlépe v uzavřené smyčce z lahve na lahev, jak připomíná Evropská agentura pro životní prostředí. Každý další cyklus ale může kvalitu materiálu snižovat a barevné nebo znečištěné kusy se zpracovávají obtížně.
Enzymatická cesta rozebere polymer až na molekulární stavebnice. Z nich lze znovu postavit PET s vlastnostmi velmi blízkými panenskému materiálu. Dá se čekat, že nejvíc se uplatní tam, kde mechanika selhává: u barevných lahví, potravinových vaniček se zbytky jídla nebo u polyesterových textilií. Cenou je delší proces a pečlivé řízení reakce.
Bezpečnost stojí na uzavřeném provozu. Kyselinu tereftalovou i ethylenglykol označila už japonská studie za ekologicky nezávadné monomery, ethylenglykol je však toxická látka. Průmyslové linky proto proud produktů čistí a vracejí do výroby, místo aby ho pouštěly do okolí.
Enzymy mají i své hranice. Perspektiva v Nature Communications z roku 2026 upozorňuje, že polyethylen, polypropylen a polystyren drží pohromadě pevné vazby uhlík-uhlík, na které současné enzymy nestačí. Pokrok existuje u dalších polyesterů, kyseliny polymléčné a polyuretanů. PET zůstává vlajkovou lodí oboru.
Longlaville a evropská pravidla rozhodnou o skutečném dopadu
Z laboratoře do továrny vede dlouhá cesta. Carbios připravuje ve francouzském Longlaville první velký závod s kapacitou 50 000 tun PET odpadu ročně. To odpovídá zhruba dvěma miliardám lahví nebo dvěma a půl miliardám vaniček. Firemní dokument z roku 2025 počítal s dodáním prvních produktů zákazníkům v první polovině roku 2028. Tisková zpráva z 3. srpna 2026 však oznámila, že firma nestihne finanční uzavření projektu do konce září a začátek výroby se posouvá. Průmyslového měřítka se tak podle nás reálně dočkáme spíš ve druhé polovině dekády.
Hnací motor může přijít z Bruselu. PET lahve do tří litrů musí od roku 2025 obsahovat nejméně 25 % recyklovaného materiálu a od roku 2030 to bude 30 %. Prováděcí rozhodnutí Komise z června 2026 navíc upravilo započítávání recyklovaného obsahu tak, aby šlo zohlednit i jiné metody než mechanickou recyklaci. Pro enzymatické technologie je to důležitý signál, protože kvalitního recyklátu bude nedostatek. Petcore Europe uvádí, že v roce 2022 Evropa sesbírala 60 % PET a jen 48 % recyklátu se vrátilo do lahví.
V Česku zatím rozhodují hlavně sběrné cíle. Podle
Ministerstva životního prostředí musí země od roku 2025 sbírat 77 % PET lahví a od roku 2029 dokonce 90 %. Politici v roce 2026 dál debatují o zálohování lahví a plechovek. Pro spotřebitele z toho plyne jednoduché doporučení: třídit stejně jako dosud. Enzym v reaktoru potřebuje sesbíraný odpad stejně naléhavě jako drtička.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková