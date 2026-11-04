Adventní tvarohová bábovka je krásně vláčná a nadýchaná. Jednoduchý moučník pro příjemné sváteční chvíle

Jakmile se v prosinci doma smíchá vůně pomerančové kůry, vanilky a teplé bábovky z trouby, mám jasno: advent už je opravdu tady. Tuhle tvarohovou bábovku peču hlavně ve dnech, kdy chci na stůl něco svátečního, ale pořád jednoduchého. Žádné krémy, žádné složité zdobení, žádné hlídání těsta s obavou, co zase udělá. Díky tvarohu je krásně vláčná a obyčejnou bábovku posune dál pomerančová šťáva s kůrou, . mletý mák, rozinky i kandované třešně
Bábovka nepůsobí těžce, ale přitom na stole vypadá docela slavnostně, zvlášť když se povede hezky vyklopit a poleva nesteče všude tam, kam nemá. U nás se krájí nejčastěji ke kávě odpoledne, ale bez rozpaků ji dávám i návštěvě, která dorazí promrzlá zvenku. Malá rada z kuchyně: rozinky předem na chvíli namočte, třeba do nebo do kapky rumu. V těstě pak nejsou suché a chuťově se víc zapojí. pomerančové šťávy
Dobře funguje i
jednoduchý trik s těstem. Část se oddělí a promíchá s mákem, takže po rozkrojení bábovka nevypadá obyčejně a má pěkné tmavší žíhání. Někdy ji nechám jen lehce pocukrovanou. Když má jít na adventní stůl, přidám bílkovou polevu, pár čokoládových čoček a trochu lyofilizovaných malin. Hned je z ní moučník, který se nemusí omlouvat ani vedle . vánočního cukroví Recept na adventní tvarohovou bábovku
Doba přípravy: 20 minut Délka pečení v troubě: 45 minut Počet porcí: 1 bábovka / asi 12 kusů Teplota trouby: 180 °C Ingredience pro přípravu 125 g polohrubé mouky 125 g hladké mouky 1 vanička tvarohu 150 g krystalového cukru 50 ml rozpuštěného másla 150 ml oleje 4 ks vejce 1 balíček vanilkového cukru 1 balíček prášku do pečiva 1 ks pomeranče – kůra i šťáva 2 lžíce mletého máku 1 balíček rozinek, ideálně předem namočených 1 malá krabička kandovaných třešní
Zdobení: 1 porce bílkové polevy podle potřeby čokoládové čočky podle potřeby lyofilizované maliny trocha másla a hrubé mouky na formu Postup přípravy vláčné tvarohové bábovky v adventním duchu
1. Troubu zapněte na
180 °C. Bábovkovou formu důkladně vymažte máslem a vysypte hrubou moukou. U bábovky se tahle zdánlivá maličkost nevyplatí odbýt, vyklápění pak bývá zbytečné drama.
2. Do větší mísy dejte
vejce, krystalový cukr a vanilkový cukr. Vyšlehejte je do světlejší a nadýchanější směsi. Chvilku to trvá, ale právě tady se těsto hezky odlehčí.
3. Přidejte
tvaroh, olej, rozpuštěné máslo, jemně nastrouhanou pomerančovou kůru a vymačkanou pomerančovou šťávu. Krátce promíchejte, jen aby se suroviny spojily a nezůstaly v těstě výrazné hrudky.
4. V jiné misce promíchejte
hladkou mouku, polohrubou mouku a prášek do pečiva. Suchou směs přisypávejte po částech do tekutého základu. Výsledné těsto má být hustší, ale pořád takové, aby se dalo pohodlně rozetřít.
5. Nakonec zapracujte
rozinky a kandované třešně. Větší třešně je lepší překrojit, v řezu vypadají úhledněji a nerozjedou se v těstě do několika velkých kusů na jednom místě.
Vláčná kynutá bábovka s bohatou makovo-povidlovou náplní: Dezert pro sváteční i všední odpoledne
6. Asi
jednu třetinu těsta dejte stranou do menší misky a rozmíchejte v ní mletý mák. Vznikne tmavší část, která bábovku po rozkrojení pěkně ozvláštní.
7. Do připravené formy nalijte nejdřív část světlého těsta, potom těsto makové a navrch zbytek světlého. Kdo chce výraznější kresbu, může projet těstem špejlí nebo nožem. Kdo spěchá, nechá vrstvy tak, jak jsou.
8. Pečte v předehřáté troubě zhruba
45 minut. Ke konci pečení udělejte špejlový test. Pokud špejle vyjde suchá, bábovka je upečená. Když se na ni těsto ještě lepí, dejte jí pár minut navíc.
9. Hotovou
bábovku nechte asi 10 až 15 minut stát ve formě. Potom ji opatrně vyklopte na mřížku a nechte úplně vychladnout. Teplá je křehká a snadno se poškodí.
10. Vychladlou bábovku potřete
bílkovou polevou a ozdobte čokoládovými čočkami a lyofilizovanými malinami. Hodí se ke kávě i k čaji. Když ji dobře zabalíte, zůstane vláčná i do druhého dne, často ještě o něco déle. Foto: Cooky.cz, Na zdobení lze použít bílkovou polevu, čokoládové čočky a lyofilizované maliny. Tipy hospodyňky a rady, aby se bábovka povedla napoprvé Nepřežeňte to s moukou: Tvarohové těsto má být hutnější než piškotové, ale nesmí být těžké a přemoučené. Jinak bude bábovka po upečení méně jemná. Pomeranč dobře omyjte: Kůra je v tomhle receptu výrazná, proto se vyplatí použít pěkný pomeranč a strouhat jen oranžovou část. Bílá vrstva pod ní bývá hořká. Rozinky obalte v mouce: Po namočení je lehce osušte a poprašte moukou. Nebudou mít takovou tendenci klesnout až ke dnu formy. Dejte jí čas na vychladnutí: Teplá bábovka se při krájení láme. Nejlepší řez má až ve chvíli, kdy je úplně studená. Chcete-li bábovku ještě nadýchanější, oddělte bílky a nakonec do těsta opatrně vmíchejte sníh z bílků. Tento postup se používá i u jiných tvarohových bábovek a rozdíl poznáte hlavně ve chvíli, kdy máte raději jemnější, méně hutný moučník.
Maková bábovka podle jednoduchého receptu zůstává měkká a příjemně voňavá i po vychladnutí
Podzimní bábovka, která k vůni skořice přidává jablka, banán a rum