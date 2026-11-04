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Adventní tvarohová bábovka je krásně vláčná a nadýchaná. Jednoduchý moučník pro příjemné sváteční chvíle

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Když se doma v prosinci rozvoní pomerančová kůra, vanilka a právě upečená bábovka, je to pro mě začátek adventu se vším všudy. Tuhle tvarohovou bábovku dělám hlavně ve chvíli, kdy chci něco svátečního, ale bez složitého pečení. Těsto je snadné, zůstává vláčné díky tvarohu a hezky ho oživí mák, rozinky a kandované třešně.
Obrázek k receptu na Adventní tvarohovou bábovku pro sváteční dny: jednoduchý recept na nadýchaný a vláčný moučník s tvarohem

Obrázek k receptu na Adventní tvarohovou bábovku pro sváteční dny: jednoduchý recept na nadýchaný a vláčný moučník s tvarohem

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Adventní tvarohovou bábovku pro sváteční dny: jednoduchý recept na nadýchaný a vláčný moučník s tvarohem
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 04.11.2026 23:15

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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