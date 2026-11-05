Pekařka radí: do kynutého těsta přidejte lžíci 1 obyčejné věci. Buchty zůstanou měkké i 3 dny

Kynuté buchty patří k nejoblíbenějším domácím dobrotám, dlouho čerstvé ale nevydrží. V neděli voní celý byt a plech se rychle vyprazdňuje. V pondělí ráno jsou ty zbylé pod utěrkou tuhé a už se tak hezky netrhají. Pekaři a cukráři na to mají starý trik a potřebnou surovinu najdete skoro v každé spíži.
Co se v buchtě děje, když chladne
Za tvrdnutím stojí hlavně škrob z mouky. Při pečení nasaje vodu a změkne. Jakmile buchta vychladne, jeho molekuly se k sobě začnou znovu řadit do pravidelné, tuhé krystalické struktury a střída tvrdne. Odborně se tomu říká retrogradace škrobu.
K tomu přispívá i kůrka: postupně si bere vlhkost ze středu buchty, takže sama zvláční, kdežto vnitřek osychá. Proto buchta druhý den chutná jinak než čerstvá z trouby.
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Med patří k surovinám, které na sebe vodu doslova lákají a nepustí ji. V těstě proto funguje jako malá zásobárna vlhkosti a buchty s ním osychají pomaleji. Pekaři a cukráři toho využívají odjakživa. Med tvoří hlavně dva cukry, fruktóza a glukóza. Fruktóza váže vodu víc než obyčejný bílý cukr, tedy sacharóza.
Do běžné dávky těsta na plech buchet můžete zkusit zhruba lžíci medu, nejlépe místo části cukru. Lžíce je jen orientační domácí míra, kterou můžete podle chuti upravit. Už malé množství medu také pomůže, aby kůrka zhnědla rovnoměrněji a buchty víc voněly.
Nejpohodlnější je rozmíchat med ve vlažném mléce, se kterým pak těsto zaděláte. Dál pracujete jako obvykle.
Přečtěte si také: Ani olej, ani máslo. Smažené řízky nebudou nasáklé, když do obalu přidáte 1 věc ze spíže Med stačí rozmíchat ve vlažném mléce, se kterým pak zaděláte těsto. Ilustrační foto. Zdroj: Pixabay / Pexels. Co ukázal pokus s chlebem
Účinek medu zkoumali vědci z čínské Jiangnan University ve studii, kterou v roce 2010 otiskl časopis Food Research International. Upekli chléb s cukrem a chléb, ve kterém cukr nahradil medový prášek. Po dni skladování měl medový chléb měkčí a pružnější střídu, která byla méně gumovitá.
Hned po vychladnutí se oba chleby v měkkosti nelišily. Med se projevil až během skladování, kdy pečivo tvrdlo pomaleji. Pokus se týkal chleba s medovým práškem a ukazuje hlavně princip: med pomáhá pečivu zůstat vláčné i v dalších dnech. U buchet se proto vyplatí hlavně tehdy, když část zbude na později a správně ji uložíte.
S medem to ale nepřehánějte. Když ho v těstě bylo hodně, těsto v pokusu sláblo, lepilo se a hůř se hnětlo.
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Med se v těstě chová trochu jinak než cukr, proto je dobré upravit tři věci:
Medem nahraďte zpočátku nejvýš polovinu cukru z receptu, jak doporučuje americká organizace National Honey Board. Když dáte medu víc, uberte trochu mléka nebo vody, aby těsto nebylo příliš řídké. Troubu nastavte zhruba o 15 °C níž, protože pečivo s medem rychleji hnědne a kůrka by se mohla připálit a změnit chuť.
Buchty s medem nedávejte dětem mladším jednoho roku. Med může obsahovat bakterie, které ve střevě kojence tvoří toxin, a lékaři tomu říkají kojenecký botulismus. Pro nejmenší proto upečte pár kousků jen s cukrem a při jakékoli nejistotě se poraďte s pediatrem.
Přečtěte si také: Kolik si vydělá kuchařka v hotelové kuchyni za celý měsíc? Až to číslo uvidíte, spadne vám čelist Lednici se vyhněte, mrazák pomůže
Argentinští vědci v pokusu, který v roce 2011 vyšel v časopise Stärke, srovnávali pokojovou teplotu, lednici a mrazák. Škrob tuhnul nejrychleji při 4 °C, tedy v obyčejné chladničce. Buchty, které chcete sníst během pár dní, proto do lednice nedávejte.
Co nestihnete, zamrazte. Stejný pokus ukázal i opačný konec škály: při −18 °C zůstala aktivita vody v chlebu, tedy míra volné vody, téměř stálá celých 23 dní, kdežto při 25 °C a 4 °C klesala. Mrazte po menších dávkách, ať vytáhnete jen tolik, kolik sníte.
Tangzhong pro ještě vláčnější těsto
Pro ještě vláčnější těsto vyzkoušejte trik zvaný tangzhong. Část mouky z receptu zahřejte s mlékem nebo vodou na hustou kaši, zhruba v poměru 1 díl mouky na 5 dílů tekutiny, a vmíchejte ji do těsta.
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Takto připravený škrob pojme a udrží víc vody, takže se těsto nelepí, lépe se s ním pracuje a pečivo zůstane vláčné déle. Hodí se na buchty, vánočku i měkké rohlíky, na křupavé bagety se nehodí.
Zdroje: https://www.bakeryandsnacks.com/Article/2010/09/24/Honey-powder-proves-shelf-life-booster-in-bread-study/, https://www.denik.cz/hobby/med20070812/, https://globalnews.ca/news/239756/reduce-temperature-when-baking-with-honey-to-avoid-over-browning-flavour-change/, https://agris.fao.org/search/en/records/65df4ed90f3e94b9e5d73a52, https://sita.sk/byvaniehrou/toto-robi-vacsina-ludi-zle-chlieb-v-chladnicke-starne-ovela-rychlejsie-nez-si-myslite/, https://forbes.cz/doda-pecivu-vlacnost-a-trvanlivost-naucte-se-metodu-tangzhong-japonsky-mlecny-chleb/, https://www.americastestkitchen.com/articles/4109-the-brilliant-secret-to-moist-breads-that-keep-for-days, https://www.k-state.edu/news/you-asked-it/articles/2021/04/what-is-tangzhong.html, https://www.nhs.uk/baby/weaning-and-feeding/foods-to-avoid-giving-babies-and-young-children/, https://bakingbusiness.com/articles/34722-how-to-benefit-from-honey-s-basic-values-part-1