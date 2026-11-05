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Složení na adventním kalendáři vám tuhle věc neprozradí. Přitom kvůli ní zaplatíte i skoro 6x víc

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Stojíte u regálu a v každé ruce držíte adventní kalendář. Na obou […]
Složení na adventním kalendáři vám tuhle věc neprozradí. Přitom kvůli ní zaplatíte i skoro 6x víc

Složení na adventním kalendáři vám tuhle věc neprozradí. Přitom kvůli ní zaplatíte i skoro 6x víc

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 05.11.2026 05:26

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Spotřebitelov.cz

Web se zaměřuje na spotřebitelská témata, testy produktů a poradenství. Čtenáři zde najdou články o domácích spotřebičích, elektronice, potravinách, ale i o službách, financích či ochraně spotřebitele. Obsah upozorňuje na kvalitní výrobky, odhaluje slabiny některých produktů a přináší rady, jak...

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