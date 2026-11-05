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Retro kvíz o jídlech, na která se v Česku téměř zapomnělo: Šancí získat 10/10 bodů mají jen starší ročníky

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Česká kuchyně má hlubší kořeny, než si většina z nás uvědomuje. Grenadýrský pochod, uhlířina nebo kočičí-to nejsou vymyšlené názvy, ale skutečná jídla, která se ještě před pár desetiletími vařila v českých domácnostech téměř každý týden. Pamatujete si na ně?
Fotografie pučálky

Fotografie pučálky

Zdroj: Foto: Pato Yapuq / Creative Commons / Attribution-Share Alike 4.0, pučálka
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 05.11.2026 03:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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