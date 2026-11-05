V pátek ve 20:00 exploduje francouzská metropole: ČT2 vytáhne zběsilý thriller s Harrisonem Fordem v hlavní roli

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Rok 1988. Éra před chytrými telefony, internetem a Google Maps. Uznávaný americký chirurg přilétá do Paříže na lékařský kongres a zároveň si s manželkou chce zpříjemnit druhé líbánky po dvaceti letech společného života.
Realita se ale během okamžiku mění v kafkovský absurdní sen. Zatímco se muž sprchuje v hotelovém pokoji, jeho žena beze stopy zmizí. Žádný vzkaz, žádná stopa, žádné vysvětlení. Místní policie projevuje naprostou lhostejnost – cizinec bez znalosti francouzštiny naráží na byrokratickou zeď.
Jediné vodítko? Cizí zavazadlo zaměněné na letišti, které nejde otevřít. Chirurg bez akčních dovedností se ocitá v nepřátelském prostředí, kde mu nikdo nevěří a kde je odkázán na pomoc mladé dívky z pařížského podsvětí.
Tímto mrazivým thrillerem je snímek 48 hodin v Paříži (v originále Frantic) z roku 1988, který režíroval Roman Polanski a v hlavní roli zazářil Harrison Ford.
Ford odmítl být supermanem a riskoval na pařížských střechách
Harrison Ford si roli Dr. Richarda Walkera vědomě vybral jako protiklad k nesmrtelným hrdinům typu Indiana Jones nebo Han Solo. Chtěl ukázat zranitelného civilního muže bez zbraně, který dělá chyby a propadá panice.
Přesto většinu fyzicky náročných scén na pařížských střechách odehrál bez kaskadéra. Polanski natáčel v autentických lokacích – na skutečných střechách domů v centru Paříže, v klubech i na letišti Charlese de Gaulla.
Rozpočet činil přibližně 20 milionů dolarů. Americká kina však vynesla jen kolem 17,6 milionu USD, což znamenalo komerční zklamání. Teprve postupem let si snímek vybudoval status kultovního neo-noiru.
Osudové setkání a hudba od Ennia Morriconeho
Natáčení změnilo Polanského osobní život. Na place se seznámil s mladou francouzskou modelkou a herečkou Emmanuelle Seigner, která ztvárňuje postavu Michelle – dívku z pařížského podsvětí. O rok později, v roce 1989, se stala jeho manželkou.
Atmosféru paranoie a cizoty dokresluje hudba legendárního Ennia Morriconeho. Klíčovou scénu v nočním klubu pak podbarvuje ikonická skladba Grace Jones „I’ve Seen That Face Before (Libertango)“.
Filmový kritik Roger Ebert tehdy napsal: „Polanski vytváří napětí nikoli explozemi, ale stísněnou atmosférou cizoty a pomalým budováním strachu.“ Divák vidí svět výhradně očima zmatené hlavní postavy – žádné paralelní dějové linky, žádné vševědoucí vyprávění.
Kultovní status potvrzený diváky i kritikou
Na portálu Kinobox má snímek hodnocení 72 %. Jeden z diváků shrnuje: „Harrison Ford zde ukazuje vynikající civilní herectví – není to žádný superman, ale vystrašený chlap v cizím městě, který dělá chyby.“
Zdroj: youtube.com
Film je ideální volbou pro milovníky psychologických thrillerů, kteří oceňují napětí budované postupně a atmosférou, nikoli akčními scénami. Zároveň nabízí autentický pohled na Paříž konce osmdesátých let – před érou digitálních technologií, kdy ztráta člověka v cizím městě znamenala skutečnou izolaci.
Snímek 48 hodin v Paříži vysílá stanice ČT2 v pátek 6. listopadu 2026 od 20:00 do 22:05. Dokázali byste zůstat v klidu, kdyby vám uprostřed cizí metropole beze stopy zmizel nejbližší člověk?
Zdroje článku: csfd.cz, cs.wikipedia.org, kinobox.cz, fajntip.cz
Autor článku: Kristýna Pokorná