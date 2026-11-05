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V pátek ve 20:00 exploduje francouzská metropole: ČT2 vytáhne zběsilý thriller s Harrisonem Fordem v hlavní roli

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Americký lékař odletí s manželkou oslavit dvacet let manželství do Paříže. Během sprchování v hotelovém pokoji však žena beze stopy zmizí – a místní policie jeho příběh vůbec nebere vážně.
V pátek ve 20:00 exploduje francouzská metropole: ČT2 vytáhne zběsilý thriller s Harrisonem Fordem v hlavní roli

V pátek ve 20:00 exploduje francouzská metropole: ČT2 vytáhne zběsilý thriller s Harrisonem Fordem v hlavní roli

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 05.11.2026 05:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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