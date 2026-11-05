Karamelový zákusek jako z cukrárny. Výrazná karamelová chuť potěší každého milovníka sladkých dezertů

je přesně ten typ Karamelový zákusek , který na talíři vypadá pracněji, než ve skutečnosti je. Bez práce samozřejmě nebude, hlavně karamel si žádá trochu pozornosti. Když se ale nespálí a hotové řezy dostanou pár hodin v lednici, odměnou je poctivý moučníku krémový dezert s křehkým horním plátem. Ten se při krájení umí chovat dost neústupně, ale u to nikoho, kdo ho někdy pekl, moc nepřekvapí. odpalovaného těsta
Karamelových řezů najdete na internetu spoustu. Někde se pečou z piškotového korpusu, jinde se používá , někdo přidává šlehačku. Tahle varianta je počítaná do formy Salko 21 × 21 cm a stojí na odpalovaném těstě a domácím karamelovém krému z pudinku. Za mě je to povedenější cesta. Dezert není přehnaně sladký a připomíná spíš řez ze starší cukrárny než moučník, který chutná jako rozpuštěný karamelový bonbon.
Jednu věc je dobré nepodcenit: Krém se uspěchat moc nedá. Karamel se musí znovu rozpustit, pudink má být hustý a hlavně úplně studený. Pokud se do něj máslo zašlehá moc brzy, krém se může srazit a místo hladké náplně zůstane v míse hmota, u které člověk chvíli přemýšlí, jestli to ještě zachrání. Recept na prvotřídní karamelový zákusek
Doba přípravy: 1 hodina + chlazení nejméně 3 hodiny Suroviny potřebné k přípravě
Těsto: 3 ks vejce velikosti M 80 g hladké mouky 125 ml vody 60 g másla nebo rostlinného tuku 1 špetka soli
Karamelová náplň: 300 g krystalového cukru 150 ml teplé vody 500 ml mléka 1 balíček vanilkového pudinku 140 g změklého másla nebo rostlinného tuku
Dokončení: 1 až 2 lžíce moučkového cukru na posypání Jak připravit karamelový dezert s pudinkovým krémem
1. Do menšího hrnce nalijte
vodu, přidejte máslo a sůl. Přiveďte k varu. Jakmile se tuk rozpustí, vsypte najednou mouku a míchejte, dokud nevznikne hladké těsto, které se začne odlepovat od stěn hrnce.
2. Těsto přendejte do mísy a nechte ho pár minut zchladnout. Pak do něj postupně zapracujte
vejce, vždy jedno po druhém. Výsledná hmota má být hladká, lesklá a lehce pružná. Foto: Se souhlasem Taká obyčajná žienka domáca, Když se cukr nespálí, ale zazáří: Karamelový zákusek s chutí, která stojí za každý drobek
3. Polovinu těsta rozetřete do formy
21 × 21 cm vyložené pečicím papírem a pečte při 180 °C 15 minut. Druhý plát upečte stejně. Celkem tedy počítejte s pečením dvakrát po 15 minutách. Příprava krému
4. Na krém nasypte do hrnce
cukr a na mírném plameni ho nechte rozpustit na karamel. Potom přilijte teplou vodu a míchejte, dokud se ztuhlý karamel znovu nerozpustí. V téhle fázi buďte opatrní, směs umí prudce zasyčet a prskat.
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5. V misce rozmíchejte
mléko s vanilkovým pudinkem. Směs nalijte do karamelového základu a za stálého míchání uvařte hustý pudink. Přikryjte ho fólií přímo na povrchu, aby se neudělal škraloup, a nechte úplně vychladnout.
6. Studený pudink krátce prošlehejte. Potom do něj po částech zašlehejte
změklé máslo, až vznikne hladký krém. Pudink je mimochodem dezert nebo krémový základ zahuštěný škrobem, jak uvádí i Wikipedie; tady plní přesně tuhle práci. Foto: Se souhlasem Taká obyčajná žienka domáca, Když se cukr nespálí, ale zazáří: Karamelový zákusek s chutí, která stojí za každý drobek
7. Jeden plát těsta potřete celým množstvím
karamelového krému. Navrch položte druhý plát a jen lehce přitlačte. Zákusek dejte do lednice nejméně na 3 hodiny, ještě lépe do druhého dne.
8. Před podáváním povrch poprašte
moučkovým cukrem a krájejte ostrým nožem. Horní plát může při krájení praskat, hlavně když se řeže přímo přes něj. Není to chyba postupu.
TIP: Pokud chcete úhlednější porce, nakrájejte horní plát předem a na krém ho položte už rozdělený. Při servírování se pak řezy tolik nemačkají a krém méně utíká do stran. Když se krém nepovede: nejčastější potíže
U tohoto zákusku se dá ještě ledacos napravit, ale některé zkratky se nevyplácí. Když je pudink jen vlažný a zašlehá se do něj
máslo, krém se může srazit nebo zřídnout víc, než je potřeba. Někdy pomůže krátké vychlazení a další prošlehání. Spolehlivější je ale počkat, až pudink opravdu vystydne.
Pokud
karamel vyjde příliš tmavý, příště ho stáhněte z plotny o pár vteřin dřív. Karamel se dlouho tváří nenápadně a pak je během chvilky hořký. V redakční kuchyni se nám nejlépe osvědčila středně jantarová barva. Chuť je výrazná, ale nepřechází do připálených tónů.
Jemnější verzi připravíte tak, že část másla nahradíte stejným množstvím rostlinného tuku. Technicky to funguje bez problémů, i když chuťově má máslo pořád navrch.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Wikipedie, Se souhlasem kanálu Taká obyčajná žienka domáca