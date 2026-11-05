Prosedlá buchta s tvarohem a povidly podle starého receptu: Jednoduchý a vděčný moučník, který nezklame

Prosedlá buchta s tvarohem a povidly pro mě patří hlavně k babiččině kuchyni. Člověk sotva vešel a už cítil vanilku, rum a švestky, přesně tu vůni, kvůli které se pak nenápadně chodí kontrolovat trouba častěji, než je nutné. Peču ji ve chvíli, kdy chci poctivý moučník na plech a nemám chuť pouštět se do ničeho složitého. Těsto je hotové za chvíli, náplň žádná věda a tvarohová mřížka s povidly udělá ten známý efekt, kvůli kterému se k tomu receptu člověk vrací.
Na téhle buchtě mám ráda, že působí skoro
svátečně, ale ve skutečnosti kolem ní není moc práce. Dole je měkké piškotové těsto a do něj se tvaroh s povidly při pečení lehce propadnou. Odtud ostatně pochází i její název. Jen je dobré pohlídat, aby tvaroh nebyl příliš řídký. Povidla zase prospěje rozmíchat s trochou a rumu skořice. Chuť je pak výraznější, ne tak placatá, a náplň se po plechu nerozjede tam, kde ji nechceme mít.
Můj tip: Když po ruce není cukrářský sáček, stačí pevnější sáček na svačinu. Ustřihnout malý růžek a je vystaráno. Na tvarohovou mřížku to úplně stačí a ve dřezu nepřibude další nádobí. Proč se prosedlá buchta pořád peče
Prosedlá buchta je jeden z těch starších českých moučníků na plech, které mají v domácí kuchyni pořád svoje místo. Pekla se tam, kde bylo potřeba nakrájet víc porcí najednou, ne chystat dort do vitríny. Hodí se na víkend, pro návštěvu, ke kávě po obědě. Tvaroh ji drží vláčnou a povidla přidají výraznější, lehce kořeněnou chuť. Když se obě náplně při pečení trochu ponoří do těsta, vypadá řez pěkně a buchta nezůstane suchá. Recept na prosedlou buchtu s tvarohem a povidly
Recept je počítaný na běžný plech o velikosti
30 × 40 cm. Hrnek v tomto případě znamená 250 ml.
Doba přípravy: 20 minut Doba pečení: 25 minut Počet porcí: 16 až 20 kousků Ingredience, které budeme potřebovat
Těsto: 4 ks vajec 1 hrnek cukru krystal nebo 3/4 hrnku třtinového cukru 1/2 hrnku oleje 1/2 hrnku mléka 2 hrnky polohrubé mouky 1 balení kypřicího prášku do pečiva 1 špetka soli
Tvarohová náplň: 500 g tvarohu v kostce 2 ks vajec 3/4 hrnku cukru krupice nebo 1/2 hrnku třtinového cukru 1 balení vanilkového cukru 2 až 4 lžíce mléka podle potřeby
Povidlová část: 200 až 250 g švestkových povidel 1 až 2 lžíce rumu 1/2 lžičky mleté skořice Postup přípravy domácí prosedlé buchty s tvarohem a povidly
1. Začněte
tvarohovou náplní. Do mísy dejte tvaroh, vejce, oba cukry a podle potřeby trochu mléka. Všechno rozmíchejte dohladka, ale s mlékem opatrně. Náplň má být vláčná, ne tekutá.
2. V menší misce promíchejte
povidla s rumem a skořicí. Pokud jsou povidla hodně hustá, přidávejte rum raději po menších dávkách. Mají se dát nabrat lžičkou, ne stékat po těstě jako řídká omáčka.
3. Troubu předehřejte na
180 °C a plech o velikosti 30 × 40 cm vyložte pečicím papírem. Tohle je lepší udělat hned na začátku, protože samotné těsto je pak otázka několika minut.
4. Oddělte
bílky od žloutků. Z bílků a špetky soli vyšlehejte pevný sníh. Těsto díky němu nebude těžké a po upečení zůstane pěkně nadýchané.
5. V druhé míse vyšlehejte
žloutky s cukrem do světlejší pěny. Přilijte olej a mléko, krátce promíchejte a nakonec přidejte polohrubou mouku smíchanou s kypřicím práškem.
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6. Do základu opatrně vmíchejte
sníh z bílků. Ideální je stěrka a klidnější pohyb, žádné prudké šlehání. Když se těsto zbytečně nesrazí, je to na hotové buchtě znát.
7. Těsto rozetřete na připravený plech. Mělo by vytvořit souvislou vrstvu, ani příliš tenkou, ani moc vysokou. V rozích mu obvykle trochu pomůžu stěrkou, aby byl plech vyplněný rovnoměrně.
8.
Tvarohovou náplň dejte do cukrářského sáčku nebo do pevného sáčku s ustřiženým růžkem a na těsto nastříkejte mřížku. Nemusí být dokonale rovná. U domácí buchty to opravdu nikdo neřeší.
9. Do čtverečků nebo volných míst mezi tvarohem dejte malou lžičkou hromádky
povidlové směsi. Při pečení se povidla částečně propadnou do těsta a vznikne typický vzhled prosedlé buchty. Foto: Cooky.cz, Tvaroh na těsto stříkejte cukrářským sáčkem nebo pokládejte hromádky lžičkou.
10. Plech vložte do trouby a pečte asi
25 minut při 180 °C. Pro jistotu vyzkoušejte upečení špejlí. Když ji zapíchnete do těsta a vytáhnete suchou, je hotovo.
11. Buchtu nechte chvíli chladnout přímo na plechu a teprve potom ji krájejte. Dobrá je ke
kávě i k odpolednímu čaji. Druhý den bývá často ještě vláčnější, jen ji uložte do chladu a přikryjte, aby neoschla. Ještě pár rad na závěr k prosedlé buchtě s tvarohem a povidly Když je tvaroh hodně tuhý, přilévejte mléko po lžících. Někdy stačí opravdu málo a náplň najednou povolí. Povidla se sem hodí spíš hustší. Řidší by se po těstě rozlévala a tvarohová mřížka by v nich zbytečně zanikla.
Buchtu krájejte nejlépe až po vychladnutí. Řez bude čistší a náplně zůstanou tam, kde mají být.
Pokud chcete, aby buchta voněla ještě o něco víc, přidejte do těsta najemno nastrouhanou citronovou kůru. Tvaroh ani povidla nepřebije, jen celý plech příjemně osvěží.
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