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Prosedlá buchta s tvarohem a povidly podle starého receptu: Jednoduchý a vděčný moučník, který nezklame

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Prosedlou buchtu s tvarohem a povidly si pamatuji ještě z babiččiny kuchyně, kde voněla po vanilce, rumu a švestkách už od dveří. Dělám ji ráda právě ve chvíli, kdy chci poctivý moučník na plech bez zbytečného vymýšlení. Těsto je rychlé, náplň jednoduchá a tvarohová mřížka s povidly udělá přesně ten starý dobrý efekt, kvůli kterému se k receptu pořád vracím.
Obrázek k receptu na Prosedlou buchtu s tvarohem a povidly podle starého receptu: Jednoduchý a vděčný moučník, který nezklame

Obrázek k receptu na Prosedlou buchtu s tvarohem a povidly podle starého receptu: Jednoduchý a vděčný moučník, který nezklame

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Prosedlou buchtu s tvarohem a povidly podle starého receptu: Jednoduchý a vděčný moučník, který nezklame
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 05.11.2026 02:16

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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