Obchody ve městě přibývají, práce ne. Nová nákupní zóna vyvolává rozporuplné reakce

Obchodní centrum rozdělené na dvě části budují na poli za městem u silnice I/27 vedoucí na Plzeň společnosti InterCora a IMPORTO. První část zóny by se měla otevřít už 3. prosince. Přibližně ve stejnou dobu by se měla otevřít i druhá část. Mimo jiné se lidé dočkají i občerstvení z řetězců McDonald's a Popeyes. Chybět nebudou ani další gastroprovozy, ale také drogerie, elektro, oblečení či potraviny.
Společnost InterCora už v minulosti vybudovala v centru Klatov velkou obchodní zónu Škodovka, jejíž součástí je například i Tesco. V nově vznikající obchodní zóně Park Plzeňská vsadila na obchodní řetězce, které dosud v Klatovech nejsou a mají zájem expandovat. Proto společnost začala budovat další obchodní zónu. Informoval o tom jednatel společnosti Ivan Hlaváček.
Zákazníci se mohou těšit na prodejny Action a Sinsay, nejnovější koncept Penny Marketu, místní řeznictví Kloud, drogerii Rossmann a prodejnu Planeo Elektro. Do města konečně dorazí McDonald's, po kterém dosud marně toužili obyvatelé Klatov už dlouhá léta. Vedle toho se v Klatovech objeví další populární řetězec rychlého občerstvení, kterým je Popeyes. Součástí centra budou dále obchody New Yorker, Datart, TEDi, dm drogerie, Teta drogerie, hračkářství Sparkys, prodejna Zvěrokruh, velká prodejna Sportisimo a obuv CCC. Mluví se také o obchodu ShockPrice ze skupiny MODIVO.
Chybí bezpečné chodníky i MHD
Obyvatelé města, kteří nepoužívají auto, kritizují dostupnost nové obchodní zóny. Ta je poměrně daleko od centra a pěšky je obtížně přístupná. Nejde jen o zákazníky, ale i o budoucí zaměstnance. Do této lokality totiž zatím nevede ani městská hromadná doprava a aktuálně tam nejsou ani chodníky umožňující bezpečnou chůzi. Chodník plánuje vybudovat ke svému obchodnímu centru zatím jen InterCora. Jediný bezpečnější přístup pro pěší prozatím povede přes sousední zahrádkářskou kolonii. A z toho zase nejsou nadšení majitelé zahrádek a parcel v této lokalitě.
Do lokality nepojede ani MHD, a to vzhledem k tomu, že má město uzavřenou smlouvu se stávajícím dopravcem o zajištění dopravních služeb do roku 2030. Smlouva striktně stanovuje konkrétní rozsah dopravního výkonu a počet ujetých kilometrů, který už nyní dosahuje téměř maxima. Město nemůže dopravci svévolně navýšit objem dopravy, protože by tím porušilo podmínky výběrového řízení. Záleží na provozovatelích obchodních center, kteří by si u dopravce mohli tuto službu pro své zákazníky objednat.
Obchodů je mnoho, chybí ale zaměstnavatelé
Mnohé obyvatele města naštvalo, že na polích za městem vyrostlo na ploše zalité betonem obří nákupní centrum, a vyzývají k jeho bojkotu. Další poukazují na skutečnost, že do Klatov nepřicházejí žádní noví zaměstnavatelé, kteří by zde vybudovali nějaké výrobní podniky. Nová místa proto nabízejí jen obchodní centra.
„Ať už přijedete do Klatov od Plzně, nebo od Šumavy, jedna z prvních věcí, co uvidíte na kraji města, budou nákupní centra. Nemohli jste příliš zasáhnout do rozhodnutí o tom, co se na místě postaví, ale můžete rozhodnout o tom, jestli to tam zůstane. A jestli se bude stavět něco podobného dál, nebo ne. Nechoďte tam nakupovat. Obchody bez zákazníků nemohou fungovat,“ napsala v diskusi na sociálních sítích například paní Iveta. „Momentálně je v Klatovech problém najít solidní práci. A když nebudou mít lidi práci, tak nebudou chodit do nákupních center,“ uvedl Tomáš.
Podle Daniela nová obchodní centra v některých případech přeberou zákazníky jiným řetězcům, protože to teď k těm novým budou mít blíže. „Ale ve většině případů dojde spíše ke ‚kanibalizaci‘ tržeb v rámci stejného řetězce. Kdo nakoupí v nové obchodní zóně, nebude už nakupovat ve městě. Mezinárodní řetězce rychlého občerstvení však uberou zákazníky některým místním hospodám. Místo aby se lidé po nákupu najedli ve městě, odbydou se v mekáči nebo v Popeyes.“ Na to reagoval Rostislav: „No a náměstí bude opět v pr.eli. Lidé se přesunou do obchodního centra.“
„Super. Obchodní centra budou, chodník dostaví, MHD někdy také bude. Zajímalo by mě, jak město podpoří život v centru města? Obchody se postupně v centru zavírají. Buď malé obchodníky drtí nájmy od majitelů domů, nebo už teď raději zavřou ze strachu z konkurence velmi levných obchodů,“ umyslí si Jana. „Pokud si Klatovy chtějí zlikvidovat centrum, tak jsou na správné cestě k záhubě. Další a další obchodní centra rozhodně ne,“ dodal Lukáš. Lze předpokládat, že některé firmy zruší své starší prodejny v centru města a ponechají si už jen nové obchody ve vznikajícím nákupním centru.