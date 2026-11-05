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Obchody ve městě přibývají, práce ne. Nová nákupní zóna vyvolává rozporuplné reakce

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Pod palbou kritiky mnoha místních občanů je dlouhodobě nové obří obchodní centrum vznikající na okraji Klatov. Lidé poukazují na to, že ve městě s 22 tisíci obyvateli jde už o třetí velkou obchodní zónu, a mluví o její nadbytečnosti. Další kritizují dostupnost místa. Pro pěší je to z města daleko.
Obchody ve městě přibývají, práce ne. Nová nákupní zóna vyvolává rozporuplné reakce

Obchody ve městě přibývají, práce ne. Nová nákupní zóna vyvolává rozporuplné reakce

Zdroj: Richard Beneš
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 05.11.2026 06:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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