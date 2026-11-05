Kdo drhne kohoutky chlorem, riskuje černé skvrny. Vodní kámen zastaví věc, kterou má každý

Sobotní úklid koupelny, spáry bílé jako nové a v ruce ještě sprej s bělidlem. Proč s ním nepřejet i kohoutek? Po čase se pak na baterii místo lesku mohou objevit matné tmavé skvrny, které už nejde vydrhnout. Lesk přitom udrží obyčejná věc, kterou má doma každý.
Pod leskem je mosaz a nikl
Chromovaná baterie mívá obvykle tělo z mosazi, na něm vrstvu niklu a teprve navrchu tenký povlak chromu. Chromová vrstva je tenká, takže ji drhnutí nebo žíravá chemie snadno prodře či naleptá. Nikl pod ní na tom není o nic lépe.
Chlorová bělidla obsahují chlornan sodný, což je silné oxidační činidlo. V bezpečnostním listu chlorového čističe proto najdete varování, že může být korozivní pro kovy. Na chromu hrozí tmavá až černá koroze, zelené oxidy a odlupování chromu po částech nebo v celé vrstvě. Silný roztok škodí rychleji, zředěný napáchá škodu postupně.
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Největší potíž nastane, když prostředek na baterii zůstane. Kapka čističe, která na kohoutku zaschne, je mnohem koncentrovanější než čerstvě nastříkaný prostředek. Na takových místech se chrom naleptá nejdřív a časem může dojít i na nikl pod ním. Po každém čištění proto baterii důkladně opláchněte čistou vodou.
Britský prodejce baterií Taps UK v červnu 2025 vyzkoušel bělidlo na bronzové povrchové úpravě. Po krátké chvíli nebylo nic vidět. Po delším působení byl povrch napadený, a to hlavně v místech poškrábaných drsnou houbičkou.
Naleptaný chrom už žádný přípravek nevrátí. Na už poškozeném povrchu poškození prohlubuje každé další čištění chemií. Díl s porušeným povrchem je proto podle výrobce potřeba vyměnit, jinak se o něj můžete zranit.
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Hansgrohe čističe s chlorovým bělidlem zakazuje a návod jiného výrobce baterií vylučuje agresivní kyseliny, zásady a jiné agresivní látky. Na běžnou údržbu chromu stačí neutrální mýdlo nebo jemný prostředek s vodou, třeba teplá voda s prostředkem na nádobí. Čistič ve spreji nanášejte jen na hadřík, protože jemné kapky by se při stříkání přímo na kohoutek dostaly do škvír a mohly by baterii poškodit i uvnitř. Kohoutku neprospěje nic, co brousí, ať jde o čisticí prášek s drobnými zrnky, hrubou stranu houbičky, nebo drátěnku.
Na usazený vodní kámen doporučuje Hansgrohe mírný čistič na bázi kyseliny citronové. Nechte ho působit nejvýš 10 minut a pak baterii důkladně opláchněte vodou. U octa se výrobci rozcházejí: Hansgrohe i Sapho prostředky s kyselinou octovou ve svých návodech k bateriím zakazují, britský výrobce sprch Mira naopak radí ocet smíchaný s teplou vodou. Podobný spor se vede o mikrovláknové utěrky, proto se řiďte návodem ke své baterii.
Chlor s octem nikdy nemíchejte
Chlornan v kontaktu s čímkoli kyselým uvolňuje plynný chlor, který dráždí a může poleptat dýchací cesty. Nebezpečný je v tomhle ohledu jakýkoli kyselý čistič, včetně přípravků na vodní kámen a obyčejného octa z kuchyně. Ve spojení s přípravky s amoniakem, který obsahují některé čističe oken, trouby nebo obkladů, zase vznikají dráždivé chloraminy. Při úklidu s chemií proto platí tři zásady:
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V malé koupelně bez okna se výpary hromadí nejrychleji. Když začne pálit v krku nebo vás rozkašle, odejděte na čerstvý vzduch. Pro akutní otravy má Toxikologické informační středisko (TIS při VFN v Praze) telefon 224 91 92 93 nebo 224 91 54 02.
Chemii neskladujte ve skříňce pod umyvadlem. Výpary povrch baterie poškozují a u chlorových přípravků se to děje i za zavřenými dvířky. Které chlorové čističe výrobci a odborníci konkrétně zmiňují, uvádějí zdroje pod článkem.
Stačí obyčejný hadřík
Vodní kámen vzniká z tvrdé vody, ve které je rozpuštěný vápník a hořčík. Když kapka na kohoutku vyschne nebo se ohřeje, vysráží se z ní hlavně uhličitan vápenatý. Dnešní bílý závoj setřete hadříkem. Když na kohoutku zůstane delší dobu, zpevní se natolik, že na něj mírné prostředky nestačí.
Přečtěte si také: Kolik si vydělá kuchařka v hotelové kuchyni za celý měsíc? Až to číslo uvidíte, spadne vám čelist Vápenné skvrny ze zaschlých kapek tvrdé vody se na baterii s každým dnem zpevňují a hůř se odstraňují. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Nejjednodušší ochranou je proto měkký hadřík nebo utěrka. Po umytí rukou nebo nádobí baterii otřete do sucha, aby kapky nestihly zaschnout. Ideální je dělat to každý den. Kohoutek si tak udrží lesk bez drhnutí i bez silné chemie.
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