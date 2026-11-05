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Do čela mediální agentury Dentsu X se postavil Bílek, vystřídal Hajnovou

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Novým managing directorem agentury Dentsu X (skupina Dentsu) se od 1. listopadu stal Pavel Bílek (foto). Na pozici střídá Pavlu Hajnovou. Pod Bílkovým vedením se zároveň do Dentsu X začlení tým obchodního rozvoje a klientského servisu, který dosud vedl.
Do čela mediální agentury Dentsu X se postavil Bílek, vystřídal Hajnovou

Do čela mediální agentury Dentsu X se postavil Bílek, vystřídal Hajnovou

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 05.11.2026 06:21

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

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