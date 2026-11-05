Babička radí: do polévky přidejte na konci 1 věc ze spíže. Chutná jako ze staré hospody

Polévka se vaří od rána, voní celým bytem a sůl v ní je. Při ochutnání ale působí mdle, jako by jí chyběla poslední tečka. Ruka v té chvíli sama sáhne po solničce, jenže další sůl polévku snadno přesolí. Lepší pomocník je schovaný ve spíži a najdete ho skoro v každé české domácnosti.
Místo soli sáhněte po octu
Stačí obyčejný ocet, pár kapek na úplný závěr vaření. Mdlé polévce často chybí právě kapka kyseliny. S ní vám často vystačí méně soli, takže polévku snáz uhlídáte před přesolením.
Sůl funguje jako zesilovač, takže co je v hrnci mdlé, zůstane mdlé, jen hlasitěji. Kapka octa naopak chutě v polévce rozestaví, takže v lžíci najednou rozeznáte mrkev, celer i maso. Polévka chutná jasněji, živěji a hlouběji. Výsledkem je výrazná, dotažená chuť, jakou mívají poctivé české polévky. Nejvíc se to projeví u husté gulášové polévky nebo u polévky se smetanou. Po kapce octa působí méně těžce, přestože tuku ani hustoty v ní neubude.
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Pro naše babičky to žádná novinka nebyla. Čočka na kyselo se octem dochucuje odjakživa. Kyselost patří i ke kulajdě, kterou v některých krajích kyselí právě octem.
Proč až úplně na konci
Kyselá vůně octa je prchavá a v bublajícím hrnci by se brzy ztratila. Proto ho přilévejte, až polévku stáhnete z ohně, nebo si ho každý kápne do svého talíře a dochutí si polévku podle sebe.
Dávkujte po troškách a po každém přidání hned ochutnejte. Správné množství octa poznáte tak, že polévka chutná plněji a kyselost v ní ještě necítíte. Jakmile začne být cítit kysele, přestaňte, protože přílišné množství octa chuť zjednoduší. Když se to přesto stane, pomůže trocha cukru, protože tradiční kyselá jídla si zakládají na rovnováze kyselého a sladkého.
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Když ocet zrovna nemáte, poslouží citronová šťáva. I ta teplem rychle ztrácí svěžest, takže do polévky patří také až na závěr.
Citronovou šťávou můžete polévku dochutit místo octa. Také ji přidávejte až na závěr vaření nebo rovnou do talíře. Ilustrační foto. Zdroj: Meruyert Gonullu / Pexels. Který ocet vzít ze spíže
U nás je nejběžnější a nejlevnější kvasný lihový ocet a nejčastěji se jím kyselí i čočka. Je ale štiplavý a je určený hlavně k nakládání. K dochucování polévek se víc hodí jemnější octy: ovocné, vinné nebo jablečné. Pokud doma máte jen lihový, přidávejte ho o to opatrněji. Podle druhu polévky můžete vybírat takto:
Polévka Jaká je Vhodný ocet čočková, čočka na kyselo luštěninová, sytá jablečný, s kulatější a jemnější chutí houbová, fazolová zemitá sherry kuřecí vývar se zeleninou lehká bílý vinný gulášová pikantní s paprikou, plná masa výraznější ocet z červeného vína Kdy s octem raději počkat Přečtěte si také: Řezník varuje: tuhle 1 chybu dělají Češi při rozmrazování masa a pak se diví, že je tuhé jako podrážka
Kyselina ovlivní i to, jak se suroviny v hrnci chovají. Hlídejte si tři situace:
Smetanové polévky se horkem a kyselinou mohou srazit. Do kulajdy nebo koprové kápněte ocet po troškách, až polévka přestane bublat, a raději ji vařte s tučnější smetanou, která se sráží méně. U luštěnin počkejte, až budou fazole, hrách nebo čočka úplně měkké. V kyselém prostředí totiž měknou pomaleji a mohou zůstat tvrdé. Brambory a zelenina v kyselé tekutině také měknou hůř a drží tvar. U bramboračky i kulajdy proto ocet přidejte až po uvaření brambor. Stačí obyčejný stolní ocet
Do polévky patří jen běžný ocet, jaký kupujete k vaření. Takové octy mají 5 až 8 % kyseliny octové. Sílu octa najdete na etiketě lahve. Ocet s 10 % a více je žíravý a leptá oči, kůži i sliznice, takže octovou esenci ani silnější kyselinu do hrnce nelijte.
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Až budete příště stát nad hrncem mdlé polévky, odložte solničku a nejdřív kápněte trochu octa do jedné naběračky. Ochutnejte, a když chuť ožije, dochuťte celý hrnec, opět po kapkách.
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