Kdo doma najde tenhle hrnek Ditmar Urbach, vyhrál. Sběratelé za něj v zahraničí dávají i 1 480 Kč

Při úklidu kredence vezmete do ruky barevný hrnek, který léta stál vzadu za skleničkami. Otočíte ho a na dně najdete razítko s nápisem Ditmar Urbach. Podobné nádobí kdysi patřilo do kdekteré kuchyně a dnes ho prodejci nabízejí sběratelům na zahraničních tržištích.
Co prozradí razítko na dně
Podle značky na dně získáte první vodítko k tomu, kdy kus vznikl. Nápis Made in Czechoslovakia najdete na předválečném zboží, ale i na kusech vyrobených po roce 1958. Přesněji kus zařadí podoba samotného razítka, protože jeho konkrétní předválečnou verzi firma používala od vzniku Československa do roku 1938.
Podoba razítka na dně pomůže určit, z jakého období starý hrnek pochází. Ilustrační foto. Zdroj: tomris / Pexels.
Z meziválečného období pochází většina zboží od Ditmar Urbach, které se dnes nabízí v zahraničí, a převládá na něm styl Art Deco. Věcí z poloviny minulého století je v nabídkách výrazně méně.
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Ceny, které se kolem těchto hrnků objevují, pocházejí z nabídek na zahraničních tržištích. Jde o částky, které chtějí prodejci. Za kolik se hrnek nakonec prodá, z inzerátu nevyčtete.
Dobrým příkladem jsou dvě nabídky. Sadu hrnků vystavil na americké platformě pro design a starožitnosti 1stDibs prodejce z Prahy, který ji nabízí zahraničním kupcům. Podle popisu jsou hrnky vyčištěné a v dobrém původním stavu a jejich opotřebení odpovídá stáří. Figurální hrnek s obličejem a značkou Ditmar Urbach se zase objevil na eBay.
Údaj Sada na 1stDibs Hrnek na eBay Co se nabízí šest keramických hrnků, výška 11 cm, průměr 8 cm figurální hrnek s obličejem ve stylu Art Deco Stáří kolem roku 1950 30. léta Požadovaná cena 410 dolarů, asi 8 900 Kč 53,56 dolaru, asi 1 160 Kč V přepočtu na kus asi 1 480 Kč asi 1 160 Kč Přečtěte si také: Ani olej, ani máslo. Smažené řízky nebudou nasáklé, když do obalu přidáte 1 věc ze spíže
Ceny platí k 3. listopadu 2026. Koruny jsou přepočtené kurzem ČNB z 2. listopadu 2026, tedy 21,706 Kč za dolar. Nabídky se průběžně mění.
Hrnků se nabízí jen hrstka
Mezi věcmi s touto značkou na eBay jasně převažují vázy a džbány. Vyhledávání ukázalo 143 váz, 65 džbánů a jen 10 hrnků. V nabídce eBay jsou tak hrnky spíš okrajovým zbožím.
Běžné zboží, třeba džbánky, talíře nebo kořenky, se tam nabízí za desítky dolarů. Stovky dolarů si prodejci říkají jen u výjimečných dekorativních kusů.
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Sběratele přitahuje i design. Návrhy pro továrnu vznikaly v dílnách výtvarníků, jejichž práce získala i mezinárodní ocenění. Kávová souprava se žlutou a černou glazurou z doby po roce 1958 se dostala do publikace Czech 100 Design Icons z roku 2005.
Jak vznikla Ditmarka
Teplický závod dnes provozuje Ideal Standard a za socialismu patřil ke Spojeným keramickým závodům Znojmo. Začátky sahají ke dvěma rodům: znojemští Ditmarové původně vyráběli petrolejové lampy a k hlíně se dostali přes keramická těla lamp, zatímco v Trnovanech u Teplic od roku 1885 vznikaly figurky v dílně Urbachů. V roce 1910 se obě firmy spojily.
Vyráběla se tu dekorativní, užitková i sanitární keramika. Teplické nádobí i koupelnovou keramiku za socialismu znala většina československých rodin. Lidé továrně začali říkat Ditmarka a přezdívka se udržela i dlouho po zániku původní firmy.
Přečtěte si také: Kolik si vydělá kuchařka v hotelové kuchyni za celý měsíc? Až to číslo uvidíte, spadne vám čelist Nádobí a koupelnovou keramiku z teplické Ditmarky znala za socialismu většina československých rodin. Ilustrační foto. Zdroj: Berna Elif / Pexels. Co od nálezu čekat
Hrnek se značkou Ditmar Urbach je spíš příjemné přilepšení. Dvě nabídky z tabulky vycházejí v přepočtu na kus zhruba na 1 160 a 1 480 Kč. Na eBay se ale objevují i obyčejné šálky s touto značkou a sada čtyř se nabízí v přepočtu asi za 480 Kč, tedy kolem 120 Kč za kus. Částky z tabulky proto nemá zaručené každý hrnek se značkou.
O ceně rozhoduje typ, období a stav. Figurální hrnek ze 30. let nebo zachovalá sada z doby kolem roku 1950 mají u sběratelů jinou váhu než obyčejný kus, ze kterého se léta pila ranní káva. Odštípnutý okraj nebo prasklina hodnotě nepřidají.
Než hrnek vrátíte do kredence, prohlédněte si razítko na dně, okraje i glazuru. Kus pak uložte tak, aby se neotloukl, ať už ho chcete nabídnout, nebo si ho nechat na památku.
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Zdroje: https://www.steinmarks.co.uk/page?id=347, https://collectorsweekly.com/stories/264810-ditmar-urbach–czech-interwar-pottery?in=all, https://www.1stdibs.com/furniture/dining-entertaining/porcelain/set-of-six-cups-ditmar-urbach-circa-1950s/id-f_34167572, https://picclick.com/Popular/ditmar-urbach, https://zamek-teplice.cz/cz/aktuality/listopad-2025-v-muzeu, https://www.krusnehory.cz/cs/akce/140-let-ditmarka-19577.html, https://www.cnb.cz/cs/financni-trhy/devizovy-trh/kurzy-devizoveho-trhu/kurzy-devizoveho-trhu/denni_kurz.txt, https://www.finn.no/397898306, https://www.sypka.cz/en/art-prices/works/tea-set-8-pieces-a03dd6cc-c539-4bca-8dc4-a693c4d5cb91, https://cnn.iprima.cz/v-socialistickem-ceskoslovensku-proste-zachody-ve-svete-ocenovane-designerske-kousky-503741