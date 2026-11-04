Brynzovníky místo pirohů: Tradiční dobrota s brynzou, která šetří čas a přitom neztrácí nic ze své poctivé chuti

Když přijde chuť na brynzové pirohy – jedno z nejoblíbenějších pokrmů mého dětství, ale představa válu, vykrajování a lepení jednoho kusu za druhým mě rychle přejde, dělám brynzovníky. Jsou podstatně jednodušší a pořád v nich zůstane to důležité – brambory, brynza a poctivá sytá chuť.
Na
brynzovnících je příjemné hlavně to, že nevyžadují žádné pečlivé tvarování. Těsto je vlastně bramborová hmota, kterou jen spojíte, upravíte do menších kousků a opečete, případně upečete, jak jste doma zvyklí. U nás se objevují jako , ale klidně i o víkendu, když od oběda zůstanou brambory. rychlá večeře Nejlepší jsou z brambor uvařených předem a vychladlých, to je za mě dost podstatné. Směs pak tolik nelepí a člověk se s ní zbytečně netrápí.
Jedna poznámka hned na začátek: U brynzy opatrně se solí. Některá je mírnější, jiná umí být slaná opravdu dost. Přesolit to v první minutě by byla škoda. Recept na rychlé domácí brynzovníky
Doba přípravy: 20 minut Doba tepelné úpravy: 15 až 20 minut Počet porcí: 2 až 3 porce Ingredience pro přípravu 500 g vařených brambor ve slupce 1 lžička soli trocha mletého černého pepře 60 g hladké mouky 125 g brynzy 1 až 2 lžíce másla nebo sádla na opečení 80 až 100 g slaniny na podávání, volitelně Postup přípravy bleskových a jednoduchých brynzovníků
1.
Brambory uvařte ve slupce raději s předstihem a nechte je úplně vychladnout. Potom je oloupejte a najemno nastrouhejte, případně pořádně rozmačkejte. Se studenými bramborami drží hmota výrazně lépe pohromadě.
Foto: Taká obyčajná žienka domáca, Brambory uvařené ve slupce nechte vychladnout a najemno nastrouhejte.
2. K bramborám přidejte
sůl, mletý černý pepř a hladkou mouku. Promíchejte, až vznikne hmota, která se dá tvarovat. Pokud jsou brambory vlhčí, přidejte ještě trochu mouky, ale spíš po malých dávkách. Příliš mouky udělá z brynzovníků těžké kusy.
3. Do směsi rozdrobte nebo vmíchejte
brynzu. Klidně nechte sem tam menší kousek. Po opečení je to uvnitř příjemné a chuť není úplně jednolitá.
4. Ze směsi vytvarujte menší placičky nebo šišky, přibližně
1,5 až 2 cm silné. Když se těsto lepí na ruce, pomůže lehké pomoučení. Není potřeba dělat z toho přesnou práci na milimetr. Foto: Taká obyčajná žienka domáca, Z připravené směsi vytvarujte menší placičky, nebo hromádky.
5. Plech potřete máslem nebo sádlem a brynzovníky pečte v troubě do růžova.
Foto: Taká obyčajná žienka domáca, Brynzovnky upečte do růžova.
6. Pokud budete podávat se slaninou, vyškvařte si ji mezitím na druhé pánvi.
Slanina se objevuje i u některých domácích verzí brynzových pirohů a tady funguje stejně dobře.
7. Hotové brynzovníky přendejte na talíř nebo do zapékací misky. Kdo chce výraznější chuť, může na každý kousek přidat ještě lžičku
brynzy. Na teplém povrchu trochu povolí.
8. Podávejte hned, dokud jsou teplé. Dobré jsou přelité výpekem ze
slaniny, případně jen s kouskem másla. Když něco zůstane, dejte brynzovníky do lednice a druhý den je krátce opečte na pánvi. Kůrka se vrátí překvapivě dobře. Rady a pár poznámek z domácí kuchyně Nejlépe se osvědčují brambory typu C nebo obecně moučnější brambory, které po uvaření nepustí tolik vody. Pokud chcete jemnější chuť, nahraďte část brynzy měkkým tvarohem. Doma to tak občas dělám dětem. Když je směs řídká, mouku nepřidávejte od oka po velkých dávkách. Raději po lžících, jinak budou brynzovníky zbytečně hutné. Ve srovnání s klasickými pirohy je tohle opravdu rychlejší cesta. U pirohů se připravuje těsto, plní se, vykrajuje, uzavírá a pak vaří. V některých domácích receptech se do něj dává 200 až 300 g mouky a 2 vejce, jinde třeba 250 g polohrubé mouky a 1 vejce. Brynzovníky jsou proti tomu skromnější a taky snesou drobnou nepřesnost. Nemusíte hlídat, jestli se okraj dobře slepil, ani čekat, jestli piroh ve vodě nepraskne.
Slovenské pirohy s brynzou
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Zdroj a foto: Se souhlasem
Taká obyčajná žienka domáca