Skvělá zpráva pro české důchodce. Stát jim má poslat 2000 Kč navíc a mají 1 výhodu, kterou běžný důchod nemá

Kdo splácí dluhy přes exekuci, zná to dobře: důchod přijde na účet a jeho část odejde dřív, než ji člověk stihne utratit. Poslanci teď projednávají peníze navíc pro důchodce s dluhy i bez nich a dlužníky zajímá hlavně to, jestli by jim tentokrát zůstaly. Zatím jde o návrh zákona, který doporučil schválit sněmovní výbor. Peníze přijdou, jen pokud návrh projde Sněmovnou i Senátem a podepíše ho prezident.
Na tyhle peníze exekutor nedosáhne
Z běžného důchodu provádí Česká správa sociálního zabezpečení exekuční i insolvenční srážky, jakmile dostane rozhodnutí soudu nebo exekuční příkaz. Týká se to všech druhů důchodů. Důchodci přitom musí zůstat nezabavitelná částka.
Příspěvek podle § 5 odst. 2 návrhu výkonem rozhodnutí postihnout nelze. I dlužníkovi, jehož penzi ČSSZ každý měsíc krátí ve prospěch věřitelů, by tak zůstalo celých 2 000 Kč. Stejně chráněný byl i dřívější jednorázový příspěvek důchodcům, který ČSSZ vyplatila v plné výši.
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Podle návrhu ve stavu k říjnu 2026 jde o jednorázovou finanční výpomoc státu ve výši 2 000 Kč. Výbor pro sociální politiku ji do novely zákona o důchodovém pojištění, kterou předložila vláda, vložil jako její novou první část. Ve Sněmovně má novela číslo tisku 270. Podle tiskové zprávy MPSV ze září 2026 považuje ministr práce jednorázovou výplatu za šetrnější k rozpočtu než trvalé zvýšení. Do měsíční výše důchodu ani do dalších let se příspěvek nepromítne.
Jednorázový příspěvek 2 000 Kč by se do měsíční výše důchodu nepromítl. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Na rozdíl od příspěvku lednová valorizace už parlament nepotřebuje. Nařízení vlády č. 177/2026 Sb. platí od 1. 1. 2027 a průměrný starobní důchod podle MPSV stoupne o 304 Kč měsíčně. Orientačně tak 2 000 Kč odpovídá u průměrného starobního důchodu zhruba 6,6 měsíce lednového přidání.
Druhou ochranu ocení lidé, kteří pobírají dávky. Pokud úřad posuzuje příjem kvůli dávkám nebo podle jiných předpisů, příspěvek do něj nezahrne. Nárok na dávky ani jejich výši tedy nesníží.
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Podmínkou je důchod z českého důchodového pojištění. Podle návrhu se příspěvek týká těchto důchodů:
starobního, včetně předčasného, invalidního, vdovského a vdoveckého, sirotčího.
Pracující důchodce návrh nevylučuje. Penze vyplácená výhradně jiným státem na příspěvek nárok nezakládá. Při souběhu více důchodů, třeba starobního a vdovského, přijde příspěvek jen jednou.
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Důchod musí být přiznaný ode dne před 1. 1. 2027. Zároveň mu musí penze v měsíci výplaty příspěvku náležet, i kdyby jen po část tohoto měsíce. Lidé, kterým úřad penzi přizná až od 1. 1. 2027 nebo pozdějšího data, na příspěvek nedosáhnou. Počítá se den, od kterého úřad důchod přizná, takže stačí i zpětné přiznání ode dne v roce 2026.
Kdy a jak peníze dorazí
Výplatu návrh váže na takzvaný rozhodný měsíc. Je jím druhý měsíc následující po měsíci, od kterého je zákon účinný. Nejdřív to vychází na březen 2027. Pokud účinnost přijde později, posune se i výplata.
Žádat většinou není potřeba. Úřad peníze pošle sám v den, kdy obvykle chodí penze. Kdo ji má na účtu, najde je tam. Komu ji nosí pošta, dostane je s ní. Když má někdo penzi přiznanou od data před 1. 1. 2027, ale v měsíci výplaty příspěvku mu ji úřad zatím neposílá, třeba kvůli pozdějšímu rozhodnutí, dostane příspěvek dodatečně, nejpozději do měsíce od zahájení výplaty důchodu. Písemnou žádost musí podat jen ten, jehož nárok na vyplácení důchodu zanikne ještě před výplatním dnem rozhodného měsíce.
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Novelu s příspěvkem doporučil schválit výbor pro sociální politiku usnesením ze 14. října 2026. Ve Sněmovně ji čeká druhé a třetí čtení, potom Senát a podpis prezidenta.
Kdo by příspěvek dostal neprávem, musí ho vrátit. Úřad ho vymáhá stejně jako neprávem vyplacený důchod. Kdo o důchod teprve žádá, měl by si v rozhodnutí zkontrolovat, od kterého dne mu byl přiznán.
Kdo o důchod teprve žádá, měl by si v rozhodnutí ověřit, od kterého dne mu byl přiznán. Ilustrační foto. Zdroj: SHVETS production / Pexels.
Pozor na konečnou lhůtu. Nárok zaniká, když do 31. 12. 2027 úřad neobdrží žádnou z potřebných žádostí, tedy o samotný příspěvek, o přiznání důchodu ani o jeho vyplácení.
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Zdroje: https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=10&t=270, https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=281280, https://mpsv.gov.cz/vlada-schvalila-valorizaci-duchodu-prumerny-duchod-vzroste-na-22-196-korun-k-tomu-duchodci-obdrzi-jednorazove-2-000-korun-navic, https://www.finance.cz/aktuality/jednorazovy-prispevek-k-duchodu-budou-mit-narok-i-predcasni-duchodci/, https://www.banky.cz/clanky/prispevek-2-000-kc-duchodcum-kdo-ho-dostane-a-kdy/, https://www.blesk.cz/clanek/848641, https://www.e15.cz/valorizace-duchodu-2027, https://energozrouti.cz/clanek/duchodci-lednove-prilepseni-penize-od-statu-az-v-breznu, https://www.cssz.gov.cz/-/vzrostl-pocet-duchodu-s-exekucni-srazkou-rostou-i-exekuce-z-nemocenskych-davek, https://www.podnikatel.cz/clanky/exekuce-a-duchod-kolik-vam-musi-zustat-a-kdy-zacnou-penize-strhavat/, https://pravniprostor.cz/zmeny-v-legislative/vyslo-ve-sbirce-zakonu/narizeni-vlady-o-zvyseni-duchodu-v-roce-2027, https://pozitivni-zpravy.cz/clanek/dnesni-duchodci-maji-podle-navrhu-dostat-jednorazove-2-000-kc-navic