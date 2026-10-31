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Skvělá zpráva pro české důchodce. Stát jim má poslat 2000 Kč navíc a mají 1 výhodu, kterou běžný důchod nemá

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Dennívýzva
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Kdo splácí dluhy přes exekuci, zná to dobře: důchod přijde na účet […]
Skvělá zpráva pro české důchodce. Stát jim má poslat 2000 Kč navíc a mají 1 výhodu, kterou běžný důchod nemá

Skvělá zpráva pro české důchodce. Stát jim má poslat 2000 Kč navíc a mají 1 výhodu, kterou běžný důchod nemá

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 31.10.2026 05:46

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Spotřebitelov.cz

Web se zaměřuje na spotřebitelská témata, testy produktů a poradenství. Čtenáři zde najdou články o domácích spotřebičích, elektronice, potravinách, ale i o službách, financích či ochraně spotřebitele. Obsah upozorňuje na kvalitní výrobky, odhaluje slabiny některých produktů a přináší rady, jak...

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