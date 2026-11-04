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Máte studnu, žumpu nebo septik? Od 1. prosince se vás týká změna, o které většina Čechů vůbec neví

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Obec položí v ulici vodovod nebo kanalizaci, a přesto několik domů na […]
Máte studnu, žumpu nebo septik? Od 1. prosince se vás týká změna, o které většina Čechů vůbec neví

Máte studnu, žumpu nebo septik? Od 1. prosince se vás týká změna, o které většina Čechů vůbec neví

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 04.11.2026 05:20

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Spotřebitelov.cz

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