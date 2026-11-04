Máte studnu, žumpu nebo septik? Od 1. prosince se vás týká změna, o které většina Čechů vůbec neví

Obec položí v ulici vodovod nebo kanalizaci, a přesto několik domů na jejím konci zůstane u vlastní studny a žumpy. Jejich přípojka by totiž byla delší, než zákon dovoluje postavit bez stavebního úřadu. Novela stavebního zákona tuhle hranici posouvá a majitelům takových domů cestu k veřejné síti usnadní. Termín, od kdy to bude platit, ale zatím závisí na jednom formálním kroku.
Termín zatím závisí na Sbírce zákonů
Senát novelu zamítl, Sněmovna jeho veto přehlasovala a prezident Petr Pavel zákon podepsal 17. září 2026. K vyhlášení byl odeslán 19. října. K 4. listopadu 2026 ale ve Sbírce zákonů ještě nevyšel.
Změny u přípojek začnou platit prvním dnem měsíce, který následuje po vyhlášení. Pokud zákon vyjde v listopadu, platí od 1. prosince 2026. Do té doby se řídíte dosavadními pravidly. Dokud nová pravidla neplatí, byla by přípojka delší než 25 metrů postavená bez povolení nepovolenou stavbou.
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O novele se mluvilo hlavně kvůli novým úřadům a stavebnímu řízení, a tak změna u přípojek snadno zapadla. Spolek Arnika v tiskové zprávě z 19. října 2026 upozornil, že o první vlně změn nemusí vědět veřejnost a podle něj ani stavební úřady a politici.
Hranice se posouvá na 100 metrů
Dnes je přípojka delší než 25 metrů jednoduchou stavbou. Potřebuje proto povolení stavebního úřadu, za které se platí správní poplatek 5 000 Kč (sazba platná k 4. listopadu 2026).
Podle schváleného znění novely se hranice pro drobnou stavbu zvedá na 100 metrů. Týká se to přípojek vody, kanalizace, plynu a elektřiny nízkého napětí. Drobná stavba nepotřebuje povolení ani kolaudaci, takže u přípojky do této délky odpadne žádost i poplatek.
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Popsaná změna se týká přípojek k veřejné síti. Majitelům studní, žump a septiků ale usnadní cestu k vodovodu nebo kanalizaci.
Vyšší limit délky přípojek bez povolení usnadní majitelům domů se studnou, žumpou nebo septikem napojení na veřejný vodovod a kanalizaci. Ilustrační foto. Zdroj: Boris Hamer / Pexels. Každá přípojka má své podmínky
Kromě délky musí přípojka splnit podmínky, které se liší podle jejího druhu:
Voda a kanalizace: délka se měří od stávajícího vodovodního řadu nebo stoky. Potřebujete souhlas vlastníka dotčeného pozemku a vlastníka vodovodu či kanalizace, případně provozovatele, kterého vlastník zmocnil. Elektřina: bez povolení jde jen přípojka nízkého napětí, kterou zřizuje provozovatel distribuční soustavy. Sami si ji v tomto režimu nepostavíte. Plyn: tlak smí být nejvýš 4 bar a se stavbou musí souhlasit provozovatel distribuční soustavy. Přečtěte si také: Okna ráno orosená zvenku? U izolačních dvojskel a trojskel je to dobré znamení, pozor jen na jedno místo
Přípojka vede od řadu nebo stoky k jednomu pozemku či stavbě. Když se kvůli několika domům prodlužuje samotný řad, o přípojku jde jen u odboček k jednotlivým domům a na prodloužení se limit 100 metrů nevztahuje.
Povolení odpadne, povinnosti zůstanou
Stavba bez povolení musí dodržet předpisy stejně jako každá jiná. Pokud je postavená v rozporu s nimi, stavební úřad nařídí její odstranění.
Vodovodní i kanalizační přípojku si odběratel platí sám, pokud se nedohodne jinak, a patří tomu, kdo ji zaplatil. Výkop a stavbu tedy hradíte dál vy. Jistě ušetříte poplatek za povolení.
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Pro majitele žump je podstatné, že stavební úřad může vlastníkovi pozemku nebo stavby, kde vznikají odpadní vody, rozhodnutím uložit připojení na kanalizaci, pokud je to technicky možné.
Než začnete kopat
Nejdřív si ověřte, zda novela už vyšla ve Sbírce a od kdy platí. Na stavebním úřadě se zeptejte, jestli vaše přípojka splní podmínky drobné stavby. U provozovatele vodovodu, kanalizace nebo distribuční soustavy zjistěte, jaké souhlasy a technické požadavky od vás bude chtít.
Ve stejné vlně se mění i další pravidla. Drobná stavba, která souvisí s bydlením či rodinnou rekreací, smí mít nově 60 m² místo 40 m², a to i s podkrovím. Opěrná zeď mezi pozemky v zastavitelném území může bez povolení měřit 1,5 metru místo dosavadního 1 metru. Většina zbytku novely začne platit 1. ledna 2027.
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Pokud přípojku delší než 25 metrů potřebujete dřív, než změna začne platit, počítejte zatím s povolením jednoduché stavby.
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