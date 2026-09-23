Sklo jako neviditelná past. Pomozte mapovat místa, kde umírají ptáci

Nárazy do skleněných ploch patří podle České společnosti ornitologické (ČSO) mezi významné příčiny úhynu ptáků. ČSO odhaduje, že v České republice takto každoročně zahyne kolem milionu ptáků. Problém se ani zdaleka netýká jen velkých moderních staveb.
Ptáci sklo nevnímají stejně jako lidé. Průhledná plocha může působit jako volný průlet do prostoru za ní. U zrcadlícího se skla je situace jiná, pták v něm může vidět odraz stromů, keřů nebo oblohy a domnívat se, že před sebou má skutečné prostředí.
Nebezpečná proto mohou být velká okna, zimní zahrady, prosklené spojovací chodby, zastávky MHD, zábradlí i rohy budov tvořené skleněnými stěnami.
Na boj se skleněnými zabijáky se zaměřuje Týden skleněného zabijáka, který každoročně pořádá Česká společnost ornitologická. Letos připadá na 21.–27. září.
Jak můžete pomoci?
„Vydejte se v Týdnu skleněného zabijáka ke skleněným plochám ve vašem okolí a pátrejte po mrtvých a zraněných ptácích v blízkosti těchto míst. Ideální je vypravit se na mapování brzy ráno, kdy ještě mrtvolky nejsou odklizené úklidovými četami,“ uvádí ČSO.
Pokud při procházce objevíte u skleněné plochy mrtvého nebo zraněného ptáka, můžete svůj nález zaznamenat prostřednictvím jednoduchého formuláře. Důležité přitom není jen místo nálezu, ale také informace o samotné skleněné ploše. Čím více takových údajů se podaří shromáždit, tím lépe lze odhalit problematická místa.
„Zraněným ptákům pomůžete přímo vy předáním do péče záchranné stanice. Díky nasbíraným údajům o tom, kde se ptáci zabíjejí o skla, získáme dobrý a silný argument, který lze využít při jednání s majiteli a provozovateli nebezpečných staveb,“ doplňuje ČSO ve své zprávě.
Při nálezu je vhodné poznamenat si: datum a čas, co nejpřesnější místo, pokud možno také orientaci stěny budovy, druh ptáka, pokud jej dokážete určit, a především pořídit fotografii, na které bude kromě ptáka zachycena také skleněná plocha.
Týden skleněného zabijáka pořádá Česká společnost ornitologická jako součást mezinárodní iniciativy Global Bird Rescue. Problematice se věnují také projekty zaměřené na ochranu ptáků a dalších živočichů ve městech, včetně projektu Ptačí sousedé.
„Srdečně děkujeme všem, kteří se zapojují do Týdne skleněného zabijáka a pomáhají mapovat místa, kde se zbytečně zabíjejí ptáci. Společně můžeme přispět k bezpečnějšímu prostředí pro ptáky,“ doplňují ornitologové.