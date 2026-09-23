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Sklo jako neviditelná past. Pomozte mapovat místa, kde umírají ptáci

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Na první pohled je to jen obyčejné okno, prosklená zastávka nebo moderní budova. Pro člověka běžná součást města. Pro ptáka ale může jít o neviditelnou překážku, která končí těžkým zraněním nebo smrtí. Zapojte se do mapování těchto neviditelných zabijáků.
Sklo jako neviditelná past. Pomozte mapovat místa, kde umírají ptáci

Sklo jako neviditelná past. Pomozte mapovat místa, kde umírají ptáci

Zdroj: Václav Janoušek, Avif, ČSO - Ludmila Korešová
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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