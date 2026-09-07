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Skandinávský trend dorazil do Staré Břeclavi. Školáci si obědy nabírají sami

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Přijdou k okénku a vyberou si nejoblíbenější přílohu, velikost porce i množství zeleniny. Základní škola ve Staré Břeclavi se snaží omezit plýtvání jídlem, od září proto přešla na finský model stravování. Kuchařkám tak ubyde práce a děti si vezmou jen tolik jídla, kolik skutečně chtějí a potřebují.
Skandinávský trend dorazil do Staré Břeclavi. Školáci si obědy nabírají sami

Skandinávský trend dorazil do Staré Břeclavi. Školáci si obědy nabírají sami

Zdroj: Město Břeclav
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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