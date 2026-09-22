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Senátor, chemik i produkční. Kdo chce usednout do čela Hradce?

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O místo v čele Hradce Králové usiluje v letošních komunálních volbách deset volebních lídrů. Kdo jsou, čemu se dosud věnovali a jaké zkušenosti mají? Připravili jsme stručný přehled kandidátů, kteří chtějí po volbách stanout v čele města.
Senátor, chemik i produkční. Kdo chce usednout do čela Hradce?

Senátor, chemik i produkční. Kdo chce usednout do čela Hradce?

Zdroj: Město Hradec Králové
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...

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