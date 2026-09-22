Senátor, chemik i produkční. Kdo chce usednout do čela Hradce?

Kandidáty představujeme v pořadí podle vylosovaných volebních čísel. Jejich pořadí v článku tedy nevyjadřuje preference redakce ani hodnocení jednotlivých uchazečů.
Lubomír Štěpán Lubomír Štěpán (Hradecká levice)
Lídrem Hradecké levice je Lubomír Štěpán, člen KSČM a současný zastupitel Královéhradeckého kraje. Hradecká levice je volební koalice SOCDEM a KSČM.
Profesně se věnuje stavebnímu projektování, vystudoval ČVUT v Praze. V komunální politice není nováčkem, dlouhé roky působil jako zastupitel Hradce Králové.
Mezi hlavní témata, se kterými jde do voleb, patří ochrana a zachování městského majetku a dotovaná hromadná doprava.
Lukáš Fiedler Lukáš Fiedler (ANO 2011)
Lídrem kandidátky hnutí ANO je advokát a člen hnutí Lukáš Fiedler. Je zastupitelem Hradce Králové i Královéhradeckého kraje. Na hradecké radnici stojí v čele kontrolního výboru a je členem komise pro majetek a rozvoj bydlení. Působí také v dozorčí radě městské společnosti Aldis.
V krajském zastupitelstvu předsedá Výboru pro hospodářský rozvoj a pracovní příležitosti. Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně.
Mezi jeho hlavní volební témata patří podpora bydlení a investic. Mluví také o potřebě finančně stabilizovat město.
Martin Soukup Martin Soukup (ODS)
Lídrem kandidátky ODS je ekonom a manažer obchodního centra Martin Soukup. V současnosti působí jako hradecký radní a předseda výboru pro územní plánování, rozvoj a investice města. Je také členem dozorčí rady společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové.
S komunální politikou má dlouholeté zkušenosti. V letech 2002 až 2014 byl náměstkem primátora. Na starosti měl postupně školství, sociální oblast, kulturu, sport, cestovní ruch, městský majetek a městské organizace. Do hradeckého zastupitelstva se po přestávce vrátil v roce 2024.
Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Mezi jeho hlavní volební témata patří doprava, dostupnější parkování a výstavba parkovacích domů.
Kamil Kubica Kamil Kubica (Piráti a Starostové)
Lídrem společné kandidátky Pirátů a Starostů je osmadvacetiletý Kamil Kubica. Pracuje jako učitel a produkční chlapeckého pěveckého sboru Boni pueri.
V roce 2021 se stal nejmladším zastupitelem v historii Hradce Králové. V současnosti je členem kulturní komise města. Působí také v dozorčí radě hokejového klubu Mountfield HK a stojí v čele dozorčí rady společenského centra Aldis.
Je nejmladším z letošních lídrů kandidujících uskupení v Hradci Králové. Jeho hlavním volebním tématem je dostupné družstevní bydlení.
Rostislav Jireš Rostislav Jireš (SPD, Motoristé sobě, Trikolora a nezávislí)
Lídrem společné kandidátky SPD, Motoristů sobě, Trikolory a nezávislých je Rostislav Jireš. Člen SPD pracoval jako chemik a vedoucí laboratoře. Působil také jako inspektor, provozní náměstek a ředitel společnosti zaměřené na správu budov a nemovitostí.
V současnosti je radním Královéhradeckého kraje, kde má na starosti životní prostředí a zemědělství. Zkušenosti má také s hradeckou komunální politikou. Dlouhodobě vedl výbor pro územní plánování a působil v komisi pro životní prostředí i v komisi místní samosprávy Slezské Předměstí–sever.
Je rovněž předsedou místní skupiny Českého rybářského svazu. Mezi jeho hlavní volební témata patří boj proti dotačním podvodům a podpora místních zemědělců.
Martina Erbsová Martina Erbsová (Změna pro Hradec, Zelení a KDU-ČSL)
Společnou kandidátku Změny pro Hradec, Zelených a KDU-ČSL vede Martina Erbsová. Členka Zelených je od roku 2018 ředitelkou krajského Centra uměleckých aktivit. Organizace podporuje amatérské umělce a pořádá pro ně kurzy, workshopy, přehlídky a další vzdělávací akce.
Erbsová působí také v kulturní komisi města Hradec Králové. Podílela se na scénických prohlídkách Bílé věže i na open air části mezinárodního divadelního festivalu Regiony. V minulosti vedla kulturní organizaci Kontrapunkt.
Vystudovala obor Management v kultuře na Masarykově univerzitě v Brně. Mezi její hlavní volební témata patří město vstřícné ke všem generacím, oživování veřejného prostoru a citlivý rozvoj městského prostředí s ohledem na ekologii.
Jan Holásek Jan Holásek (NÁŠ HRADEC: Koalice NČ, MY, RH, HP a VPM)
Lídrem koalice Náš Hradec je právník Jan Holásek, člen hnutí Rozvíjíme Hradec. Od roku 2020 zastupuje Hradecko v Senátu a působí také v zastupitelstvu Hradce Králové.
V Senátu je místopředsedou Ústavně-právního výboru a místopředsedou Podvýboru pro bydlení. Vystudoval Gymnázium J. K. Tyla a Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Studoval také na University of Wales ve Velké Británii a na New York University ve Spojených státech.
Za práci na zákonech v oblasti férového vymáhání dluhů získal od organizace Rekonstrukce státu ocenění Dělník protikorupční legislativy. Mezi jeho hlavní volební témata patří dostupné bydlení, bezpečnost a pokračování důležitých městských projektů. Zmiňuje například revitalizaci Benešovy třídy, severní terasy, Velké náměstí nebo opravy silnic, chodníků, cyklostezek a sportovišť.
Roman Pátek Roman Pátek (PRO Právo Respekt Odbornost, Svobodní, PŘÍSAHA)
Lídrem společné kandidátky PRO, Svobodných a Přísahy je ekonom a podnikatel Roman Pátek. Člen Svobodných je zároveň předsedou jejich krajské organizace v Královéhradeckém kraji.
Mezi jeho hlavní volební témata patří zlepšení dopravní infrastruktury, rozšíření možností bydlení a zvýšení kvality veřejného prostoru.
Pavlína Springerová Pavlína Springerová (HDK a TOP 09 s podporou Hrad. kantorů a nestraníků)
Pavlína Springerová je současnou primátorkou Hradce Králové a zároveň zastupitelkou Královéhradeckého kraje. Ve vedení města odpovídá za školství, krizové řízení, bezpečnost, mezinárodní vztahy a spolupráci s komisemi místní samosprávy.
Původní profesí je politoložka. Působila v akademickém prostředí a v minulosti vedla jako děkanka Filozofickou fakultu Univerzity Hradec Králové. Je také předsedkyní dozorčí rady hokejového klubu Mountfield HK a předsedkyní představenstva FC Hradec Králové.
Mezi její hlavní volební témata patří výstavba dostupnějšího bydlení v Kuklenách a Severní zóně, a to i s využitím družstevního modelu. Zaměřit se chce také na parkování u Fakultní nemocnice Hradec Králové a na sídlištích, rozšíření kapacit škol a školek nebo revitalizaci Velkého náměstí a Benešovy třídy.
Ilona Dvořáková Ilona Dvořáková (SALON REPUBLIKY 21)
Ilona Dvořáková je náměstkyní primátorky Hradce Králové pro kulturu a cestovní ruch. V komunálních volbách vede kandidátku nového hnutí Salon republiky 21.
Je historičkou umění, publicistkou a předsedkyní Masarykovy společnosti. Profesně se věnovala také marketingu a vztahům s veřejností. Je předsedkyní správní rady Klicperova divadla a členkou správní rady Filharmonie Hradec Králové.
Mezi její hlavní volební témata patří dostupné bydlení, modernizace železničních tratí a rekonstrukce veřejných prostranství. Zaměřit se chce také na projekty, které mají městu pomoci přizpůsobit se dopadům klimatické změny.