Podchod na třídě Karla IV. v Hradci Králové je po osmi měsících oprav celý otevřený. Vedle nových rozvodů a vyhřívaných ramp získal také tři prostory k pronájmu. Město v něm počítá s kavárnou, cukrárnou i výstavami. Nájemce začne hledat příští rok.
Podchod na třídě Karla IV. je hotový. Má nabídnout i kavárnu a výstavy
Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...