Do Hradce dorazí zítra celý svět. Čekají vás exotické chutě, tanec i hudba
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Do Hradce dorazí zítra celý svět. Čekají vás exotické chutě, tanec i hudbaZdroj: Diecézní charita Hradec Králové
Článek byl publikován 18.11.2026 15:20
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Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...Všechny články tohoto autora →