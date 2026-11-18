Hradec bude servírovat světový tenis, přivítá hráče světového okruhu
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Hradec bude servírovat světový tenis, přivítá hráče světového okruhuZdroj: Sportpark HIT
Článek byl publikován 18.11.2026 10:12
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Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...Všechny články tohoto autora →