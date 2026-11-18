Domov by měl být tím nejbezpečnějším místem, jenže s přibývajícím věkem se mohou i běžné činnosti stát pořádnou výzvou. Zhoršená stabilita, slabší zrak, pomalejší reakce nebo obtížnější vstávání zvyšují riziko úrazu třeba při vystupování z vany, přenášení horkého hrnce nebo vytírání vody po poruše pračky. Rodina si přitom často všimne až většího problému.
Varováním mohou být i zdánlivé maličkosti, jako drobné popáleniny, připálené nádobí, mokrá podlaha v koupelně nebo nejistota při ovládání spotřebičů. „Nebezpečí se často neohlásí jednou velkou událostí. Nejprve se objeví drobnosti. Senior si netroufne do vany bez opory, několikrát nechá jídlo na sporáku déle, než zamýšlel, nebo nezvládne rychle vytřít rozlitou vodu. Právě těchto změn by si měla rodina všímat a řešit je dříve, než dojde k úrazu nebo větší škodě,“ upozorňuje zakladatel organizace Dohled na dosah Viktor Kubát.
Velkým rizikovým místem bývá koupelna. Kombinace mokré podlahy, kluzkého povrchu a nízké vany může být pro člověka s horší pohyblivostí nebezpečná. Pomoci mohou pevně namontovaná madla, protiskluzové prvky, sprchovací sedátko nebo termostatická baterie, která omezuje riziko opaření.
Pozornost si zaslouží také kuchyně. Horké nádoby, pára, otevřený plamen nebo zapomenutá plotýnka mohou způsobit nepříjemné nehody. Jedna připálená večeře ještě nemusí nic znamenat, pokud se ale podobné situace opakují, je dobré zjistit proč. „Cílem nemá být seniorovi automaticky zakázat vaření. Pro řadu lidí je příprava vlastního jídla důležitou součástí samostatnosti. Rodina by měla nejprve zjistit, kde přesně problém vzniká, a hledat takovou úpravu, která zachová co nejvíce běžných činností, ale sníží konkrétní riziko,“ říká Kubát.
Potíže mohou nastat také při poruše pračky, uvolněné hadici nebo přetékajícím umyvadle. Senior s omezenou pohyblivostí nemusí zvládnout rychle dojít k uzávěru vody, sehnout se ke spotřebiči nebo bezpečně uklidit mokrou podlahu. Rodina by proto měla vědět, kde jsou uzávěry vody, zda jsou snadno dostupné a jestli s nimi senior dokáže manipulovat.
Pomoci mohou také čidla upozorňující na únik vody, pohybové senzory nebo SOS tlačítka. Samotná technologie ale nestačí. „Technologie má největší význam tehdy, když na její signál navazuje konkrétní pomoc. Čidlo může upozornit na vodu, SOS tlačítko spojit seniora s operátorem a pohybové čidlo může podle nastavení upozornit například na delší nepřítomnost obvyklého pohybu. Vždy ale musí být jasné, kdo a jak upozornění vyhodnotí, seniora kontaktuje a podle potřeby zajistí další pomoc,“ vysvětluje ředitelka rozvoje služeb a kvality organizace Dohled na dosah Veronika Svěráková. Důležité je především se svými blízkými o případných obtížích otevřeně mluvit. Bezpečnější domácnost totiž nemusí znamenat ztrátu soukromí ani samostatnosti. Někdy stačí několik praktických úprav, jindy je potřeba větší podpora. Základem je všímat si drobných změn a nečekat, až se z nich stane vážný problém.