Šéf UFC brzdí McGregora. Trilogii s Hollowayem teď odmítá řešitPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Šéf UFC brzdí McGregora. Trilogii s Hollowayem teď odmítá řešit
Merab Dvališvili kritizoval tým Islama Machačeva za ruskou vlajku po UFC 330. Gruzínec připomněl, že jemu...
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Martin Buday po druhé porážce v řadě přiznal, že problém nebyl v přípravě ani taktice. V zápase s Lazarem...
Lela Vémola zůstala po odtažení Mercedesu, který používala pro děti, bez auta. Pomohla jí kamarádka Iva...
Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...Všechny články tohoto autora →