Dvališvili se pustil do Machačevova týmu. Vadila mu ruská vlajka v UFCPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Dvališvili se pustil do Machačevova týmu. Vadila mu ruská vlajka v UFC
Americká herečka Hayden Panettiere, známá ze seriálů Heroes a Nashville, zemřela ve věku 36 let. S bývalým...
Conor McGregor chce třetí zápas s Maxem Hollowayem, Dana White však další plány odmítá řešit. Ir po operaci...
Martin Buday po druhé porážce v řadě přiznal, že problém nebyl v přípravě ani taktice. V zápase s Lazarem...
Lela Vémola zůstala po odtažení Mercedesu, který používala pro děti, bez auta. Pomohla jí kamarádka Iva...
Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...Všechny články tohoto autora →