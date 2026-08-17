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Machačev splnil slib nemocnému fanouškovi. Setkání skončilo slzami

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Islam Machačev před UFC 330 osobně potkal fanouška, který bojuje s rakovinou a kterého dříve pozval na svůj titulový zápas. Emotivní setkání zachytilo video UFC a fanoušek při něm neudržel slzy.
Machačev splnil slib nemocnému fanouškovi. Setkání skončilo slzami

Machačev splnil slib nemocnému fanouškovi. Setkání skončilo slzami

Zdroj: MMAMAG.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

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