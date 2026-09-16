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Schoellerové: Kdo vlastně byli a jak získali svou moc

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Cukrovarnický průmysl patřil k tradičnímu životu nejen v pražských Čakovicích. Kdo však byli ti, kteří toto odvětví v Čechách tolik ovlivnili? Do jejich správy…
stara fotka cukrovar cakovice 1915 – foto historie-cz

stara fotka cukrovar cakovice 1915 – foto historie-cz

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

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