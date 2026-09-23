Řidička na Vsetínsku přejela muže ležícího na silnici

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Řidička na Vsetínsku přejela muže ležícího na silniciPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Tragická dopravní nehoda si v úterý večer vyžádala lidský život na Vsetínsku. Ve Lhotě u Vsetína přejela šestašedesátiletá řidička muže, který ležel přímo na…
nehoda.havarie.ridicka
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