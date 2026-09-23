Brno otevřelo unikátní funkcionalistický byt z třicátých let, zachránil se i inkoust dávných obyvatel

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Brno otevřelo unikátní funkcionalistický byt z třicátých let, zachránil se i inkoust dávných obyvatelPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Čtyři roky práce, sedm milionů korun a desítky hodin restaurátorské péče. Výsledkem je znovu otevřený funkcionalistický byt z třicátých let minulého století v brněnské…
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