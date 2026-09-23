Leo Express v Pardubickém kraji končí

Od ledna 2030 budou na regionálních tratích Pardubického kraje jezdit výhradně vlaky Českých drah. Rozhodnutí potvrdili krajští zastupitelé v úterý, kdy schválili uzavření smlouvy s národním dopravcem. Leo Expressu, který aktuálně zajišťuje spojení z Ústí nad Orlicí přes Letohrad do Moravského Karlova a Hanušovic, vyprší smlouva s krajem v prosinci 2029.
Kraj oslovil celkem pět dopravců, přičemž tři si vyžádali podrobné zadávací podmínky. Nabídku nakonec v termínu podaly pouze dvě společnosti, jednou z nich byl i Leo Express, který svou nabídku na začátku září ještě aktualizoval. Hejtmanství přesto sáhlo po Českých drahách. Náměstek hejtmana Ladislav Valtr (ODS), jenž má dopravu ve svém portfoliu, uvedl, že jejich nabídka byla „výrazně nejvýhodnější".
Leo Express v pondělí před hlasováním zastupitelů upozornil na dominantní postavení Českých drah na trhu a vyzval kraj, aby s ním pokračoval v jednáních. Valtr to odmítl jako otázku hospodářské soutěže a označil výběr ČD za „racionální a odůvodnitelné" rozhodnutí.
České dráhy by měly za provozování vlaků na dané trati dostávat průměrně zhruba 130,8 milionu korun ročně. Tato částka zahrnuje předpokládané výnosy z jízdného i kompenzace hrazené Pardubickým krajem.
Roli sehrály i technické požadavky. Od roku 2030 musí být vlaky na většině krajských tratí vybaveny zabezpečovacím systémem ETCS. Stávající dieselové soupravy tímto zařízením nedisponují a jeho dodatečná instalace by podle Valtra přišla na 15 až 20 milionů korun za soupravu. Kraj proto preferuje moderní elektrické soupravy s bateriovým pohonem, takzvané BEMU, které České dráhy nabízejí. Na jejich pořízení by navíc kraj mohl získat dotaci, podmínkou ale je mít provoz smluvně zajištěný do konce letošního roku.
Leo Express provozuje trať 024 od prosince 2019. Úvod spolupráce provázely problémy, chybělo slíbené wi-fi, nefungovaly karty Iredo a část spojů jezdila bez průvodčích. V následujících letech však kraj s jeho působením vyjadřoval spokojenost.
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