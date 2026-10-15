Saturn má na pólech geometrické obrazce. K proslulému šestiúhelníku přibyl desetiúhelník

Šestiúhelník větší než naše planeta
Když sondy Voyager prolétaly kolem Saturnu, zaznamenaly u jeho severního pólu nečekaně pravidelný útvar. Další pozorování včetně sondy Cassini potvrdila, že jde o rozsáhlý šestiúhelníkový vzor v atmosférickém proudění. Jeho strany měří tisíce kilometrů a struktura přetrvává celé dekády, přestože se skládá z plynů neustále unášených větrem.
Už samotná existence pravidelného šestiúhelníku vyvolává otázku, jak mohou bouřlivé atmosféry vytvářet stabilní geometrické tvary. Podobné vlny totiž vznikají i v laboratorních experimentech s rotujícími kapalinami. Saturn ovšem nabízí obrovské měřítko, odlišné složení atmosféry a extrémně rychlé proudění.
Nový pohled na jižní pól
Studie publikovaná v Science Advances v září 2026 analyzovala pozorování Hubbleova vesmírného teleskopu a popsala vlnovou strukturu přibližně desetiúhelníkového tvaru na jižní polokouli planety. Nejde o saturnský povrch, protože Saturn žádný pevný povrch podobný pozemské pevnině nemá. Jde o rozložení oblačnosti a proudění, které se při vhodných podmínkách zvýrazňuje do polygonálního vzoru.
Na rozdíl od dlouhodobě známého severního útvaru je jižní obrazec méně stabilní a v čase se vyvíjí. Výzkumníci využili sledování z několika let, aby odlišili náhodnou podobnost tvaru od skutečné organizované atmosférické vlny. Čtenář proto nemá čekat ostrý desetiúhelník vytesaný do planety, ale obrovský dynamický vzor vznikající v atmosféře.
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Jak se z větru stane mnohoúhelník
V rotující atmosféře se jednotlivé proudy mohou pohybovat odlišnou rychlostí. Rozhraní mezi nimi je nestabilní a vzniklé vlny se mohou za určitých okolností uspořádat do pravidelného počtu vrcholů. Podobný princip lze přibližně pochopit při pozorování rotující vody v nádobě: proudění někdy vytvoří překvapivě pravidelný obrazec, přestože nikdo jeho tvar nekreslil.
Přesné podmínky na Saturnu jsou samozřejmě mnohem složitější. O výsledku rozhodují rychlosti větru, rozdíly teplot, vnitřní struktura atmosféry a rotace celé planety. Vědci hledají takové modely, které dokážou vysvětlit zároveň počet vrcholů, velikost vlny i její časové změny. Jediné jednoduché vysvětlení zatím neexistuje.
Co všechno může prozradit jeden tvar
Astronomové dokážou sledovat mraky na Saturnu z obrovské vzdálenosti a měřit, jak se posouvají v čase. Z rychlosti a směru pohybu mohou vyvozovat vlastnosti větrů, zatímco barva a jas oblačnosti napovídají o částicích ve vrchních vrstvách atmosféry. Polygonální vlna proto není pouhou kuriozitou pro pěknou fotografii.
Její chování může pomoci testovat modely, které by jinak zůstaly jen počítačovou simulací. Pokud například model správně předpoví počet vrcholů, ale nedokáže vysvětlit jejich pohyb, stále mu něco důležitého chybí. Právě srovnávání předpovědí s několikaletými sériemi snímků posouvá výzkum od vizuální podobnosti k fyzikálnímu vysvětlení.
Geometrie není důkazem cizího stavitele
Pravidelné obrazce v přírodě přitahují pozornost právě proto, že nám připomínají lidskou geometrii. Sněhové vločky, víry, duny nebo buněčné struktury však také vznikají bez úmyslného návrhu. Saturnovy mnohoúhelníky jsou názornou ukázkou samovolné organizace pohybu v přírodě.
Další pozorování mají odhalit, jak dlouho jižní vlna vydrží a jak přesně souvisí s atmosférickým proudem v okolí pólu. Pokud modely vysvětlí podobné struktury na Saturnu, mohou pomoci i při studiu počasí na dalších plynných planetách. Největší záhadou tedy není, kdo obrazec vytvořil, nýbrž jaké fyzikální podmínky jej udržují.
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Zdroje: Kód Enigma [1], Science Advances – A decagon wave around Saturn’s south pole [2], ESA/Hubble – Saturn observational context [3], Scientific American – South polar wave analysis [4]. img ai generated