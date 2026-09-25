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Rusko chce válku rozšířit, Putin začíná spěchat. Bude to bolet Evropu i nás

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Dennívýzva
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KOMENTÁŘ. Válka na Ukrajině se nejspíš brzo rozšíří do EU. Zda bude jen hybridní, nebo i raketová a pozemní (v Pobaltí), si netroufám odhadnout. Indicie ale přibývají. Šéf CIA John Ratcliff byl koncem srpna v Moskvě. Lukašenko v polovině září uspořádal velké vojenské cvičení šest kilometrů od litevských hranic u Suvalského koridoru a prohlásil, že
profimedia-0631926031

profimedia-0631926031

Zdroj: Vladimir Putin. Foto: Profimedia
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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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